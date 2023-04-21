Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü Mariupol’de yaralı hamile kadın fotoğrafı kazandı

bir saat önce

Emma Lynch | BBC News

Kaynak, EVGENIY MALOLETKA/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Evgeniy Maloletka’nın Ukrayna’daki Mariupol Doğum Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısının ardından çektiği fotoğraf Yılın Dünya Basın Fotoğrafı seçildi.

Associated Press’e çalışan fotoğrafçının çektiği karede 32 yaşındaki Iryna Kalinina’nın saldırıdan hemen sonra sedyeyle hastaneye götürülüşü yer alıyor.

Barış anlamına gelen Miron adı verilen bebek ölü doğmuştu.

Annesi Iryna da yarım saat sonra hayatını kaybetmişti.

Ukraynalı fotoğrafçı Evgeniy Maloletka o dönem Mariupol’de olanları belgeleyen çok az sayıda fotoğrafçıdan biriydi.

Maloletka “Mariupol’e işgal başlamadan bir saat önce varmıştık” dedi ve ekledi:

“20 gün boyunca sağlıkçılarla birlikte bir hastanenin bodrumunda, halkla birlikte sığınaklarda yaşadık. Bu süreçte Ukraynalıların yaşadığı korkuyu göstermeye çalıştık.”

Yılın Dünya Basın Fotoğrafı, her yıl en iyi fotomuhabirlik veya belgesel fotoğrafçılık örneklerine veriliyor.

Bu yılki ödüle 127 ülkeden 3 bin 752 fotoğrafçı, 60 binden fazla fotoğrafla başvurdu.

Yılın Hikayesi ödülü ise Afganistan’da Barışın Bedeli adlı fotoğraf serisiyle Mad Nissen’e verildi.

Kaynak, MADS NISSEN/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Seride uluslararası yardımların kesilmesinin ardından Afganistan’da, Taliban yönetimi altındaki hayat anlatılıyor.

Fotoğraftaki 15 yaşındaki Halil Ahmet, ailesinin gıdaya erişecek parası kalmadığı için 3 bin 500 dolar karşılığında böbreğini satmış.

Ülkede artan işsizlik ve kıtlık riski, yasadışı organ ticaretinde patlamaya yol açtı.

Uzun Süreli Proje ödülünü ise Hırpalanmış Sular projesiyle ile Anush Babajanyan kazandı.

Kaynak, ANUSH BABAJANYAN/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

VII Photo ve National Geopgraphic Society için çekilen proje, Sovyetler Birliği’nin sona ermesinden sonra iklim değişikliğiyle birlikte daha da kötüleşen Orta Asya’da su yönetimi konusunda verilen kararların etkilerini inceliyor.

Babajanyan’ın yıllar süren projesi, Orta Asya halklarının direngenliğini belgeliyor.

“Hayatları suya bağlı. İklimle birlikte hayatları da değişiyor. Yeni koşullara ayak uydurmaları gerekiyor.

“Bu güçlü ruh halini belgelemek istedim.”

Açık format ödülü İşte Bak, Kapılar Beni Tanımıyor projesiyle Mohamed Mahdy’e gitti.

Mahdy, İskenderiye kentindeki Al Max balıkçı kasabasının sakinleriyle birlikte, hızla kaybolan bu kasabayı belgeledi.

Kaynak, MOHAMED MAHDY/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Bölgesel Ödülleri’nin kazananlarının bir kısmını da aşağıda görebilirsiniz.

Afrika: Büyük Unutuş. Fotoğrafçı: The Lee-Ann Olwage, Bob & Diane Fund. Der Spiegel için çekildi

Kaynak, LEE-ANN OLWAGE/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Gana’nın Gambaga bölgesindeki kadınların liderlerinden Sugri Zenabu bunama nedeniyle hafıza kaybı ve kafa karışıklığı yaşıyor.

Asya: Şirin Ebu Akile’nin Cenazesi. Fotoğrafçı: Maya Levin. AP için çekildi

Kaynak, MAYA LEVIN/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera gazetecisi Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde, tabutu taşıyanlara saldırıyor.

25 yıldır Orta Doğu’daki gelişmeleri takip eden Filintinli Amerikan muhabir Ebu Akile, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria’nın Cenin kentinde öldürülmüştü.

Kuzey ve Orta Amerika: Can Çekişen Nehir. Fotoğrafçı: Jonas Kako. Panos Pictures için çekildi

Kaynak, JONAS KAKO/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

Alfredo, Ubaldo ve Jose, ABD’de bulunan Arizona çölünde arıcılık yapıyor.

Yağışlardaki azalma nedeniyle arılara yalakalarda su vermeleri gerekmiş.

Bu fotoğraf iklim değişikliği ve artan su talebinin Colorado Nehri’ni nasıl etkilediğini inceleyen daha geniş bir çalışmanın bir parçası.

Güney Amerika: Lima’da Petrol Sızıntısı. Fotoğrafçı: Musuk Nolte. Bertha Foundation için çekildi

Kaynak, MUSUK NOLTE/WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

İşçiler Repsol şirketinin Peru’daki rafinerisindeki petrol sızıntısının yol açtığı felakete müdahale etmeye çalışıyor.

15 Ocak’ta bir tanker rafineriye petrol boşaltırken yaklaşık 12 bin varil ham petrol denize döküldü.

Repsol, Peru hükümeti ve tankerin İtalyan sahibi olayla ilgili birbirlerini suçladı.

Bu yıl ödül kazanan fotoğrafların yer alacağı sergi 22 Nisan'da Amsterdam'daki De Nieuwe Kerk'te açılacak.