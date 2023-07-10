Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin, isyandan 5 gün sonra Wagner lideri Prigojin ile bir araya geldi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 24 Haziran'da Wagner lideri Yevgeni Prigojin Güney Askeri Bölge karargahından ayrılıyor

bir saat önce

Kremlin'den yapılan yeni bir açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner grubu tarafından düzenlenen silahlı isyandan 5 gün sonra grubun lideri Yevgeni Prigojin ile bir araya geldi.

Açıklamayı yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'daki toplantıya Prigojin'in yanı sıra 35 Wagner komutanının daha davet edildiğini söyledi.

Putin'in toplantıda Ukrayna'daki son durum ile Wagner'in isyanı hakkında değerlendirme yaptığı belirtildi.

Wagner'in 23 Haziran'da başlayan ve 24 saat süren isyanının ardından Putin, eski müttefiki Prigojin'i "ihanetle", "silahlı isyan başlatmakla" ve “ülkeyi sırtından bıçaklamakla” suçlamıştı.

İsyan, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda yapılan bir anlaşmayla sona ermiş, anlaşmaya göre Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etmişti.

Anlaşmaya göre Wagner askerleri Rus ordusuna entegre edilecekti.

Bugün yaptığı açıklamada Kremlin Sözcüsü Peskov, toplantıda Putin'in isyanı değerlendirdiğini ve daha sonra Prigojin'in açıklamalarını dinlediğini söyledi.

Ardından Putin, Wagner grubunun bundan sonraki süreçte nasıl istihdam edileceği konusunda çeşitli öneriler sundu.

Peskov'a göre toplantıda Prigojin, Putin'e Wagner'in kendisini koşulsuz desteklediğini söyledi.

İsyan sırasında ne yaşandığı ve sonuçlarıyla nasıl mücadele edildiği tam olarak bilinmiyor.

En çok merak edilen konulardan biri Prigojin'in neden henüz anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği ve Kremlin tarafından cezalandırılmadığı.

Prigojin'in şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Geçen hafta Belarus lideri Lukaşenko, Prigojin'in halen Rusya'da olduğunu söylemişti.

BBC, Prigojin'in özel jetinin Haziran sonunda Belarus'a uçtuğunu ve aynı akşam Rusya'ya döndüğünü tespit etti.

Ne olmuştu?

Wagner'in 23 Haziran'da başlayan isyanı sadece 24 saat sürdü.

Prigojin, isyan sırasında askeri konvoyunu başkent Moskova yakınlarına kadar göndedi.

Prigojin doğrudan Putin'i eleştirmese de ayaklanmanın ilk defa Rusya liderinin iktidardaki gücü hakkında soru işaretlerine neden olduğu düşünülüyor.

Ukrayna savaşında Rus ordusunu destekleyen ve yanında savaşan Wagner güçleri ile Moskova arasında, savaşın gidişatı konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Rusya'nın son dönemde savaşta yaşadığı kayıpların ardından Prigojin, askeri komuta hakkında sosyal medya hesabından şikayette bulunmuştu.

Wagner lideri, Rusya Savunma Bakanlığı'nı defalarca kez yeterli silah sağlamamakla suçlamıştı.

Prigojin, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini yöneten en üst düzey iki isim olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov hakkında sert sözler kullanmış ve görevden alınmalarını istemişti.

Hatta isyanın Gerasimov'un görevden alınması karşılığında durdurulduğuna dair spekülasyonlar olmuştu.