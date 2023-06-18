Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı: Tatvan Belediyesi'nin çalışanı ve polis memuru tutuklandı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Sinan Aygül

26 dakika önce

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan ve belediyedeki usulsüzlük iddialarını yazan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili olarak bir polis memuru ve belediye çalışanı tutuklandı.

Aygül, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı hakkında yazı yazdığı gerekçesiyle darp edildiğini söylemişti.

Gazeteci, saldırı sırasında "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehdit edildiğini söyledi.

Olayın kamuoyuna yansıması sonrası Bitlis Valiliği soruşturma başlattı.

Bir iş yerinin kamerasına yansıyan saldırıda gazeteci Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali'nin saldırısına uğruyor.

Olayın görüntülerinde, çevreden araya girmek isteyenlerin polis memuru Engin Kaplan tarafından engellendiği görülüyor.

Kaplan araya girmek isteyenleri silah gösterip yaklaştırmıyor.

Görüntülerin yayınlanması sonrası Bitlis Valiliği, belediye çalışanı ve polis memuru hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, 'mesleği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan' polisin görevden uzaklaştırıldığını da kaydetti.

Gazeteci Aygül, polis memurunun Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani’nin korumalığını yaptığını açıkladı.

Geylani ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, darp olayıyla ilgisi bulunmadığını savundu.

Sinan Aygül’e geçmiş olsun ziyareti yapacağını da söyleyen belediye başkanı, Twitter mesajında “Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda yumruk darbesi ve elmacık kemiği kırılan gazeteci hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını

Taburcu olduğu hastane önünde kendisine destek amacıyla gelenlere konuşurken, Aygül, "Bir haramzadenin köpekleri korkakça saldırdı" ifadesini kullandı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aygül, birkaç gün önce Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci, belediyeye ait taşınmazların satışlarında "ciddi suçlar" bulunduğunu iddia ediyordu:

"Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesi’nin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesi’nin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin @TatvanBld Belediye orası babanızın çiftliği değil illa ‘ihaleye fesat karıştırma’ dosyası mı açılması lazım…”

Pazar günü mahkemeye çıkarılan belediye çalışanı ve polis memuru çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.