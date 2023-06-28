Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi

25 dakika önce

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sanatçının, 15 Temmuz’da başlayacak dünya turnesi ertelendi.

64 yaşındaki Madonna'nın menajeri Guy Oseary, sanatçının hafta sonu hastalandığını ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığını, yakında tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

Ünlü sanatçı, dünya çapında tanınmasını sağlayan singleı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor.

2009 yılında Sticky & Sweet Turnesi'nde kırdığı hasılat rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Madonna, Amerikan Forbes dergisine göre 580 milyon dolarlık serveti ile ABD'nin en zengin 45. kadını.