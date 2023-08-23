Memurlara zam oranında uzlaşılamadı, karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı

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33 dakika önce

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde, genel zam oranında anlaşma sağlanamadı.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya vardı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin son görüşmesinden sonra Salı akşamı açıklama yaptı.

Yalçın, "Oransal kısım hakem kuruluna gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da toplu sözleşme mutabakatla sonuçlandı" dedi.

Genele ilişkin üzerinde uzlaşılan maddeler olduğunu söyleyen Yalçın şöyle konuştu:

“11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplum hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası. Memurlar açısından önemli bir süreç. Genele ilişkin üzerinde uzlaştığımız ama oransal anlamda uzlaşamadığımız için hakeme gidecek hükümler var.

“Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisine aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının, tabip dışı sağlık personelinin, tekniker, teknisyen gibi bir unvandaki arkadaşımızın da bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözletildiği başlıklar var."

'3600 ek ‘göstergeyle ilgili çalışma yapılacak’

Memur-Sen Başkanı Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

”3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan, bu toplu sözleşmede masaya birçok maddeyle gelmiştik, bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Olağanüstü gayret gösterdik ki masada çözüm üretelim diye. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu."

Hükümet, memur ve memur emeklisi için zam teklifini geçen hafta revize ederek 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini belirtmişti.

Işıkhan, “Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz” demişti.

Türkiye Kamu-Sen tepki olarak son toplantıya katılmadı

Hükümetin teklifi ve Memur-Sen'in tutumuna tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci hafta başında, toplu sözleşme görüşmesinin son toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.