Kırım'da Rus üssünde patlamalar meydana geldi, Sivastapol Valisi 'Ukrayna İHA'sını düşürdük' dedi

Fotoğraf altı yazısı, Geçen ay da Rusya'nın Kırım'daki Saki hava üssü ve bir cephane deposu bir dizi patlamayla tahrip olmuştu

54 dakika önce

Rusya'nın 2014'de ilhak ettiği Kırım'ın yönetim merkezi Sivastopol'un valisi Mihail Razvozhayev, Belbek Hava Üssü'ne yaklaşan bir Ukrayna İHA'sının (İnsansız Hava Aracı), Rus uçaksavar mevzilerinden açılan ateşle düşürüldüğünü açıkladı. Üste bir dizi patlama sesi duyuldu fakat Vali Razvozhayev, üssün zarar görmediğini söyledi.

Bu açıklamalar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Kırım'daki bir başka Rus hava üssü Saki, bu ayın başlarında meydana gelen patlamalarda tahrip olmuştu.

Rusya patlamaların "kaza" sonucu yaşandığını söylemiş fakat Ukrayna yetkilileri bunun bir sabotaj harekatı olduğunu kaydetmişlerdi.

Öte yandan Rusya'da yetkililer, Ukrayna sınırına yakın iki köyün, bir cephane deposunda çıkan yangın nedeniyle tahliye edildiğini açıkladılar.

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, yangının, sınıra 50 kilometreden az mesafedeki Timonovo yakınlarında çıktığını söyledi.

Ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rus hatlarının gerisinde bir dizi sabotaj mı?

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaren, Kırım'daki üslerini kullanarak güney Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ele geçirmişti.

Rus işgali güneyde özellikle Herson ve Zaporijya olmak üzere iki bölgeye yayıldı ve Ukrayna, Rus kontrolü altındaki bölgeleri geri almak için karşı saldırı başlattı.

Geçen ay Saki Hava Üssü'ndeki patlamalardan sonra elde edilen uydu görüntüleri en az sekiz savaş uçağının imha edildiğini ortaya çıkardı.

Her ne kadar Rusya olayın bir kaza olduğunu söylüyorsa da, tahribatın niteliği saldırının bir sabotaj olduğunu düşündürmüştü.

Üç hafta kadar önce de yarımadanın kuzeyindeki Canköy bölgesinde bir cephane deposunda bir dizi patlama olmuş Rus yetkililer önce yangına bağladıkları patlamaları daha sonra sabotaj olarak nitelemişlerdi.