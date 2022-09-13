ABD'de petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlattı

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13 dakika önce

ABD'de petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen enflasyon oranı Ağustos'ta yıllık yüzde 8,3 oldu. Bu oran geçen aya göre gerilemiş olsa da uzmanlar daha fazla düşüş bekliyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre yıllık enflasyon oranı Temmuz'daki yüzde 8,5 seviyesinden biraz gerilemekle birlikte gıda, konut ve sağlık hizmetlerinin maliyetleri artmaya devam etti.

Ekonomistler enflasyon baskısının daha fazla alanda zayıflamasını bekliyordu.

Anket şirketi Ipsos'un yöneticilerinden Chris Jackson'a göre, Amerikalılar enflasyonu aylardır en büyük sorun olarak görüyor ve bundan ülkeyi yönetenleri sorumlu tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'a destek oranının bu yıl yüzde 40'ın altına düşmesi, halkın hayat pahalılığından endişe duymasının yansıması olarak değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarının düşmeye başlaması üzerine son haftalarda Biden'ı destekleyenlerin oranını biraz artsa da, enflasyon Biden ve Demokrat Parti için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Kongre'de kontrolün kimin elinde olacağını belirleyecek.

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Jackson'a göre, böyle bir dönemde Biden'ın ara seçimlerde sandalye kazanması pek olası değil.

Ağustos ayında gıda fiyatları yıllık yüzde 13,5 arttı.

Enflasyonun tırmanmasına neden olan en önemli kalemlerden biri olan enerji fiyatları son iki ayda keskin bir düşüş kaydetse de hâlâ geçen yılın fiyatlarından çok daha yüksek.

Michigan Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Betsey Stevenson'a göre, "Gaz fiyatlarının düşmesi iyi haber. İnsanların bütçesini biraz rahatlatıyor. Ama sorun henüz çözülmüş değil."

Stevenson, enflasyon oranının gelecek yılın sonunda bile ABD Merkez Bankası'nın (FED) yüzde 2 hedefinin üzerinde olmasını bekliyor.