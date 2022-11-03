AB Temel Haklar Ajansı: Covid salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’da Yahudi düşmanlığını körükledi

42 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

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Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’na (FRA) göre, koronavirüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa genelinde Yahudi düşmanlığının yoğun şekilde artmasına neden oldu. Özellikle Covid salgını sırasında internet üzerinden yayılan komplo teorileri ve sahte haberler, Yahudilere yönelik nefret kampanyasına dönüştü.

FRA tarafından bugün açıklanan raporda, koronavirüs salgını sırasında zaten var olan Yahudi düşmanı söylemin yeniden canlandığı vurgulandı.

Rapora göre, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan sahte haber ve komplo teorileri nedeniyle Yahudiler hedef haline getirildi.

Raporda, çevrim içi nefret ve dezenformasyon kampanyası ile Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) önemsizleştirildiği ve inkar edildiğine işaret edildi.

Salgın döneminde uygulanan karantina nedeniyle Avrupa’da Yahudilere yönelik fiziksel saldırıların sayısı azaldı. Ancak çevrim içi Yahudi karşıtı söylem arttı.

AB Temel Haklar Ajansı’nın raporuna göre, Avrupa genelinde Yahudi düşmanlığındaki keskin artışın bir başka önemli nedeni de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kremlin yönetiminin söylemleri oldu.

Raporda, Rusya’nın dile getirdiği "Ukrayna'daki 'Nazi liderliği' ve Ukraynalıların öne sürdüğü soykırım olayları ile ilgili imaları" örnek gösterildi.

FRA: '﻿Nazi' ve 'Soykırım' terimleri yanlış kullanıldı

FRA'ya göre, "Nazi" ve "soykırım" terimleri de yanlış kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hükümetini tanımlamak için "Nazi" ve "soykırım" gibi terimleri kötüye kullanarak, işgali haklı çıkarmaya çalıştırması, antisemitik saldırıların artmasına katkıda bulundu.

AB Temel Haklar Ajansı’na göre, Yahudi karşıtlığı, Avrupa toplumlarında ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Her AB üyesi ülkesi, Yahudi nefretine ilişkin olayları farklı kaydettiği için de, birlik içerisinde antisemitizmle etkin biçimde mücadele edilemiyor.

FRA’ya göre, şu anda sadece 14 AB üyesi ülke, bu konuda ulusal eylem planlarına sahip.

Halen sekiz ülke de böyle bir plan üzerinde çalışıyor. Ancak Portekiz ve Macaristan gibi bazı ülkelerde hiç veri tutulmuyor.