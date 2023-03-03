Putin, Ukrayna güçlerini ilk defa Rusya sınırını geçmekle suçladı

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3 Mart 2023, 05:45 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı bir sabotaj grubunun Rusya sınırını geçerek bir köyde sivillere ateş açtığını söyledi.

Savaşın başlamasından bir yıl sonra bu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği ilk sınır ihlali suçlaması oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya daha önce yönelttiği suçlamalar füze ve hava saldırılarıydı.

Sınırdaki Bryansk bölgesinin valisi, “Ukraynalı sabotajcılar Lyubeçane sınır köyüne girip bir sivil araca ateş açtı, iki adamı öldürdü ve 10 yaşında bir oğlanı yaraladı” dedi.

Kiev Rusya’nın iddialarını reddetti.

Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mikhaylo Podolyak “Rusya halkını korkutarak Ukrayna’ya yapılan saldırıyı haklı görmelerini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) güvenlik güçlerinin, sınırı geçip insanları rehin alan “Ukraynalı milliyetçileriyle” çatıştığını ve onları geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

FSB, Ukraynalıların geri çekilirken arkalarında patlayıcılar bıraktığını da ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ukrayna merkezli Rusya Gönüllü Birlikleri (RGB) üyesi kişiler bir klinik önünde beklerken, aralarından birinin Rusya’ya geçtiklerini söylediği duyuluyor.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, RGB’nin “Ukrayna’daki Putin ve Kremlin karşısı Rus aşırı sağcıların oluşturduğu gayriresmi bir yapı” olduğunu belirtiyor.

Bellingcat’ten Michael Colborne, videodakilerden birinin RGB lideri Denis Kapustin olduğunu teşhis etti.

BBC’ye konuşan Colborne “RGB gerçek çatışmalarda veya en azından ciddi çatışmalarda pek yer almıyor. Kapustin dövüş sporları eğitimi almış olsa da herhangi askeri geçmişi olan biri değil” dedi.