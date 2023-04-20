Schumacher ailesi, 'Alman pilotla yapılan yapay zeka röportajı' sonrası Die Aktuelle dergisine dava açmayı planlıyor

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20 Nisan 2023, 14:47 +03 Güncelleme bir saat önce

7 kez F1 şampiyonu olan ünlü Alman pilot Michael Schumacher'ın ailesi, Die Aktuelle dergisini mahkemeye vermeyi planlıyor. Dergi, Schumacher ile yapay zeka teknolojisini kullanarak "röportaj" yapmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Schumacher ailesinin bir sözcüsü, dergi hakkında yasal işlem başlatmayı planladıkları yönündeki haberleri doğruladı.

Die Aktuelle dergisinin son sayısının kapağında "Michael Schumacher, ilk röportaj" başlığı ile 54 yaşındaki Schumacher'in gülümsediği bir fotoğraf vardı.

Röportajda, yapay zeka tarafından üretilen ve Schumacher'e atfedilen bazı yanıtlar şöyleydi:

“Kazadan beri hayatım tamamen değişti. Eşim, çocuklarım ve tüm aile için korkunç bir dönemdi.

“O kadar ağır yaralandım ki aylarca bir tür suni komadaydım. Aksi takdirde vücudum tüm bunlarla baş edemezdi.

Michael Schumacher, Aralık 2013'te kayak kazası geçirerek başından ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

Schumacher, Eylül 2014'ten beri evinde tutuluyor; son sağlık durumu ise kamuoyuna açıklanmıyor.

Onun mahremiyetine büyük özen gösteren Schumacher ailesi, 10 yıldır Alman pilotun tek bir fotoğrafının bile basına sızmamasını sağlamıştı.

Fotoğraf altı yazısı, Almanya'da basılan Die Aktuelle dergisinin 15 Nisan'da çıkan sayısının kapağında Schumacher var

Eskiden F1'de Haas takımı için yarışan Schumacher'ın oğlu Mick, şu anda Mercedes'in yedek pilotu.

2021'de Netflix'te yayımlanan belgeselde Schumacher'in eşi Corinna, "Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'ı daha iyi hale getirmek, rahat olduğundan emin olmak ve sadece ailemizi, bağımızı hissetmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" demiş ve eklemşti:

"Michael'ın özel hayatından olabildiğince keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. O her zaman bizi korudu ve şimdi biz de Michael'ı koruyoruz."

Michael Schumacher 1994 ve 1995 yıllarında Benetton; 2000, 2001, 2002, 20023 ve 2004 yıllarında da Ferrari takımıyla F1 Dünya Şampiyonu olmuştu.

Schumacher, kariyeri boyunca 91 F1 yarışı kazandı.

Onun bu rekorunu kıran İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın da 7 F1 şampiyonluğu bulunuyor.