Napoli 33 yıl sonra İtalya ligi şampiyonu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda ağlayan bir taraftar

37 dakika önce

Napoli, ligin bitimine beş maça kala şampiyonluğunu ilan ederek taraftarı için 33 yıllık bir özleme son verdi.

Maviler son kez 1990 yılında Diego Maradonalı kadrosu ile şampiyonluk olmuştu.

Güney İtalya kulübüne şampiyonluğu Udinese önünde aldıkları beraberlik getirdi.

Kulüp en yakın rakibi Lazio’nun 16 puan önünde yer aldı ve bitime beş maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli’nin çalıştırıcısı Luciano Spalletti, “Napolileri mutlu görmek size de onların yaşadığı sevinci hissettiriyor” dedi.

Spalletti, “Bu insanlar hayatın güçlükleri arasında bu ana bakacaklar. İstedikleri gibi kutlama yapma hakları bulunuyor” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Napolili bir kadın taraftar duygulu anlar yaşıyor

64 yaşında şampiyonluk sevinci yaşayan Spalletti, Seri A’da bunu başaran en yaşlı çalıştırıcı ünvanını da aldı.

İtalyan çalıştırıcı daha önce Roma ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Napoli Maradonalı kadrosu ile önce 1987 sonra 1990 yıllarında şampiyon olmuştu.

Bu zafer dolu yılların sonrasında kulüp mali olarak krizler yaşadı, ligden düştü. 2006 yılına kadar Maviler, üçüncü ligde yer alıyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Victor Osimhen

Kulübün 33 yıllık özlemi sonlandırdığı sezonun yıldızlarından biri, şu ana kadar 21 gol atan Nijeryalı forvet Victor Osimhen oldu.

Deplasmandaki Udinese karşılaşması öncesi Napoli’de parti atmosferi vardı.