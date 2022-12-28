TBMM Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

42 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, TBMM Başkanlığı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan’dan önce seçim kararı alınmasını beklemediğini söyledi.

Mustafa Şentop, parlamento muhabirleri ile sohbet toplantısında buluştu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şentop, CHP’nin yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan’dan önceki bir erken seçime “evet diyebileceği”, aksi halde destek vermeyecekleri yönündeki açıklamalara da yanıt verdi.

Hukuken 18 Haziran’dan önce yapılacak her seçimin erken seçim olacağını, ancak siyasi olarak artık erken seçimin gündemden çıktığını kaydeden Şentop, yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesinden önce bir seçim öngörmediğini belirtti.

Seçimlerin normal tarihinin 18 Haziran olduğunu hatırlatan Şentop, “Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum” dedi.

'Şahsa özel düzenlemeyi doğru bulmam'

Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine neden olan “hakaret suçlarında, siyasi yasak kararının kaldırılmasını nasıl değerlendirdiği” konusundaki soru üzerine, bu konuda anayasa değişikliğinin gerektiğini savundu.

Şentop, “Ama hakareti niye kapsam dışı bırakmak gerekir diye soruyorum, bu o zaman şahsa özel düzenleme yapmak olur. Kesinleşmiş bir hüküm yok. İlkesel tartışma yapılabilir ama şahsi ile ilgili düzenlemeyi doğru bulmuyorum” dedi.

EYT: Ocak ayı içinde Meclis değerlendirir

Mustafa Şentop, EYT düzenlemesinin Meclis’teki görüşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma Bakanı’nın yıl bitmeden açıklayacağı sözünü anımsatan Şentop, “Bu hafta içinde açıklanır, Meclis’e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir, Ocak ayı içinde de Meclis’te değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

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'Erdoğan’ı Nobel’e aday gösterme girişimlerimiz var'

Şentop, bir başka soru üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda gösterdiği çaba nedeniyle Nobel’e aday gösterme konusunda girişimleri olduğunu belirtti.

Kendisinin de milletvekili olarak bu yönde girişimi olduğunu belirten Şentop, “Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var.

Tarafsız değerlendirme yapıldığı taktirde, bu hakkında teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Başörtüsüne anayasal güvence: Referanduma gerek kalmadan geçeceğini düşünüyorum

Mustafa Şentop, başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği teklifinin ise 400’ün üzerinde bir oyla, yani referanduma gerek kalmadan Meclis’ten geçeceğini düşündüğünü söyledi.