Lindsay Lohan'ın da aralarında olduğu 8 ünlü isme 'kripto para reklamı' suçlaması

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bir saat önce

Aralarında Lindsay Lohan ve Jake Paul’un da bulunduğu 8 ünlü isim, ABD’li piyasa düzenleyecileri tarafından kripto para soruşturmasında suçlandı.

Yıldız isimler, söz konusu kripto para şirketlerinden para aldıklarını açıklamadan, sosyal medya hesaplarında bunların reklamını yaptılar.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) suçlamaları Çarşamba günü duyurdu.

Lohan ve Paul, suçlu olduklarını kabul etmeden yetkili makamlarla anlaştı.

Komisyon, sekiz ünlünün, TRX ve BTT’nin reklamını yaptığını ancak bundan para aldıklarını açıklamadıkları için suçlandıklarını duyurdu.

Diğer altı ünlü isim arasında, Amerikan popüler kültüründe tanınan Soulja Boy, Austin Mahone, Kendra Lust, Ne-Yo ve Aliaune Thiam yer alıyor.

Soulja Boy ve Mahone dışındaki tüm ünlü isimler, yetkili makamla toplamda 400 bin dolara karşılık gelen bir anlaşma yaptı.

8.4 milyon Twitter takipçisi olan aktris Lindsay Lohan, bir paylaşımında takipçilerine bu kripto para firmalarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

İkamet adresi olarak Dubai’yi gösteren Lohan’in toplamda 40 bin dolar ödediği kaydediliyor.

YouTuber olan Jake Paul’a ise 100 bin dolarlık ceza kesildiği kaydediliyor.

Kripto para piyasası Kasım ayında FTX’in çöküşüyle büyük bir darbe aldı.