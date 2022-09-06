İ﻿srail, Batı Şeria'ya giden yabancılardan 'romantik ilişki' bildirimi istemekten vazgeçti

6 Eylül 2022, 15:45 +03 Güncelleme bir saat önce

Y﻿olande Knell | B﻿BC News, Kudüs

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Y﻿asa tasarısı Filistinlilerle bir gönül ilişkisi yaşayan yabancıların 30 gün içinde bildirimde bulunması yükümlülüğü getiriyordu

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ziyaret eden yabancıların, Filistinlilerle "romantik ilişkilerini" 30 gün içinde bildirmesini öngören tartışmalı düzenlemeden vazgeçti.

B﻿atı Şeria'da yaşayan, yaşamak ya da ziyaret etmek isteyen yabancıların tabi olduğu kurallarda yapılan son değişikliklerle ayrıca ülke dışından üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere konulan kota da kaldırıldı.

F﻿ilistin Özerk Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'in güvenlik gerekçelerine dayandırdığı yeni seyahat kısıtlamalarını "ırkçı adımlar" diye niteledi.

A﻿BD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides da Twitter mesajında açıklanan protokollerle ilgili kaygıları olduğunu ve İsrail hükümetiyle "kıran kırana müzakere" yürüttüğünü yazdı.

D﻿aha önce Avrupalı diplomatlar da kaygılarını en üst düzeyde İsrail makamlarına ilettiklerini açıklamışlardı.

F﻿ilistin Başbakanı İştiyye, ABD ve Avrupa Birliği'ni yeni seyahat kurallarının daha da değişmesi için baskı yapmaya çağırdı.

Y﻿eni kurallar Filistinlilerle evli binlerce yabancıyı, ülke dışında yaşayan Filistinlileri, iş insanları, akademisyenler ve gönüllü kuruluşların mensuplarının seyahat özgürlüğünü etkiliyor.

İ﻿srail Savunma Bakanlığı'nın Batı Şeria'daki sivil düzenlemelerle ilgilenen Filistin İşleri Dairesi'nden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili bana yeni düzenlemelerin "yabancıların rahat etmesi için" yapıldığını ve daha uzun süreli vizeler verilmesine imkan tanıyacağını söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İ﻿srail sınır geçişleri ve vizeler konusundaki kurallarını hep güvenlik kaygısıyla açıklıyor

İ﻿tirazlar ve yapılan değişiklikler

İsrail, Filistinlilerin yaşadığı Batı Şeria'yı 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında Ürdün'den ilhak etti ve hala da işgal etmeyi sürdürüyor.

Ş﻿ubat ayında, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Filistin İşleri Dairesi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yabancıların giriş çıkışlarını düzenleyen dört sayfalık kuralların yerini almak üzere uzun bir yeni protokol yayımladı.

Belge İsrail'in İncil'de geçen adıyla "Yahudiye ve Samiriye" diyebahsettiği Batı Şeria'ya "Yabancıların giriş ve kalma işlemleri" adını taşıyordu.

F﻿akat İsrail Yüksek Mahkemesi'ne verilen itiraz dilekçeleri nedeniyle kuralların yürürlüğe girişi gecikti.

G﻿üncellenen en son halinde belge taslağından, Batı Şeria'da bir Filistinli ile gönül ilişkisi geliştiren yabancıların bunu bir ay içinde İsrail makamlarına yazılı olarak bildirmesi kuralı çıkarıldı.

Gözden geçirilmiş yeni taslak belgede öğretmenler ve doktorların çalışma ve kalma izinleri için yeni kategoriler eklenirken, Batı Şeria'ya girebilecek öğretim üyesi sayısına getirilen 100, üniversite öğrencisi sayısına konulan 150 limiti kaldırıldı.

S﻿on taslak ayrıca yabancılara verilen vize süresinin 90 günden 180 güne uzatılmasına imkan veriyor.

B﻿unların dışında -artık tümü İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunan- Ürdün, Mısır, Bahreyn, Güney Sudan ve Fas vatandaşlarına da Batı Şeria'ya giriş başvurusu imkanı veriyor. Bu ülkelerin vatandaşları daha önce işgal altındaki bölgelere giremiyordu.

Bu yumuşatıcı değişikliklere rağmen ABD büyükelçisi Tom Nides, Filistin akademik kurumlarının davet ettiği akademisyenlerin Batı Şeriya'ya giriş hakkına sahip olup olmadığı gibi bir konuda İsrail Savunma Bakanlığı'nın bir dairesinin söz sahibi olmasını sorguladı ve kuralların "aile bütünlüğü" açısından da olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

Y﻿eni düzenlemeler çifte vatandaşlık statüsündeki birçok Amerikalıyı etkilemesi bakımından İsrail ile ABD arasındaki vize muafiyeti görüşmelerini karmaşıklaştırıyor.

'Filistin yaşamının tüm boyutlarını olumsuz etkileyecek'

Yeni kurallar işgal altındaki topraklarla birlikte İsrail'i ya da Yahudi yerleşimlerini ziyaret edenleri kapsamıyor. Buralara giriş doğrudan İsrail göçmen dairesi yetkililerinin sorumluluğu kapsamında.

İ﻿srail Savunma Bakanlığı'nın Filistin İşleri Dairesi, yetkisini, 1993'de imzalanan Oslo Anlaşması'na dayandırıyor. Bu anlaşmayla Batı Şeria ve Gazze bölgesinde yaşayan Filistinlilerin eşleri ve çocuklarına oturum ve seyahat izinlerinin İsrail'in onayına bağlandığını söylüyor.

N﻿e var ki, yeni kurallarla ilgili olarak, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne HaMoked adlı sivil toplum kuruluşu adına itiraz dilekçesi veren İsrailli hukukçu Leora Bechor, Filistin nüfus ve vatandaşlık işlerinin sorumluluğu ve kayıtların tutulması bakımından, Oslo Anlaşması hükümlerinin ihlal edildiğini kaydediyor.

"﻿Hangi yabancılara Filistin kimliği verileceğine Oslo Anlaşması hükümleri gereğince Filistin Yönetimi'nin karar vermesi gerekirken, İsrail yeni politikasıyla bu hakkı gaspediyor ve koşulları öyle erişilmez yapıyor ki hiç bir yabancı eşin bu koşulları yerine getirmesi mümkün değil" diyor.

D﻿eğişiklik taleplerinin çoğunun "tamamen gözardı" edilidğini söyleyen Bechor katı uygulamaların Filistin toplumsal yaşamının bütün boyutlarını etkileyeceğini söylüyor.

Yeni kurallar Pazar günü yayınlandı. 20 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek ve iki yıl süreyle deneme mahiyetinde yürürlükte kalacak.