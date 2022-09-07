İ﻿srail Savunma Bakanı'nın evinde çalışan temizlik görevlisine 3 yıl hapis: 'İran bağlantılı internet korsanlarına bilgi sızdırdı'

7 Eylül 2022, 14:12 +03 Güncelleme 23 dakika önce

D﻿avid Gritten

B﻿BC News

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İsrail S﻿avunma Bakanı Benny Gantz

İsrail'de bir mahkeme, geçmişte Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiyi, İran'la bağlantılı bir grup internet korsanına bilgi sızdırmaya çalışmak suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3﻿8 yaşındaki Omri Goren'in suçlamayı kabul ederek savcılıkla işbirliği yapması karşılığında, hakkındaki casusluk suçlamaları düşürüldü.

İ﻿srail Adalet Bakanlığı, Goren'in Black Shadow (Kara Gölge) adlı internet korsanları grubuna, Gantz hakkında bilgi gönderebileceğini bildirdiğini ve bakanın bilgisayarına para karşılığında virüs yerleştirdiğini açıkladı.

F﻿akat Goren, İsrail'in "en büyük düşman" olarak gördüğü İran için bilerek casusluk yapmaya girişmediğini söylüyor ve avukatları da Times of Israel gazetesine mahkemenin kararından sonra verdikleri mülakatta "Goren casus değil ve bu bir casusluk skandalı değil" diye konuştular.

A﻿vukatlar "Bu, borç batağına düşmüş ve bir güvenlik açığı yakalamış birinin hikayesi" diyor.

Goren soruşturma sırasında internet korsanlarından, onlara bilgi vermeden para sızdırmaya çalıştığını söyledi.

Silahlı soygun dahil dört sabıkası varken nasıl işe alındı?

G﻿eçen yılın Kasım ayında hazırlanan ilk iddianamede Goren'in, İsrail medyasında internet korsanlığı girişimleri hakkında haberler okuduğu Kara Gölge adlı grupla Telegram üzerinden temasa geçtiği ileri sürülüyordu.

G﻿antz'ın yanında çalıştığını ispatlamak için bakanın evinden çalışma masası, bilgisayarı, bir kasa ve vergi beyannamelerinin fotoğraflarını gönderdiği kaydediliyordu.

Adalet Bakanlığı, Goren'in girişimlerinin İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet tarafından engellendiğini ve hiçbir gizli belgenin sızdırılmadığını açıkladı.

Ne var ki daha önce biri silahlı soygun olmak üzere önce dört ayrı suçtan hapse girmiş Goren gibi bir kişinin nasıl olup da Savunma Bakanı Gantz'ın yanında işe girmesine izin verilebildiği konusunda Şin Bet'e ciddi eleştiriler yöneltildi.