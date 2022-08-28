İngiltere'nin en büyük iki sendikası sonbaharda eşgüdümlü grevler için önerge verdi

Fotoğraf altı yazısı, Unite sendikasına üye liman işçileri, ücret artışı talebiyle Felixstowe'da 8 günlük greve gitti

37 dakika önce

İngiltere'nin en büyük iki sendikası, ücret artışı taleplerine odaklanarak sonbaharda eşgüdümlü grevlere gidilmesi için çalışma yapıyor.

Unite ve Unison sendikaları, Eylül'de yapılacak Sendikalar Konfederasyonu (TUC) kongresi öncesinde, grevlerin daha etkili olabilmesi için eşgüdüm çağrısında bulunan önergeler sundu.

Bu yaz demiryolu işçileri, posta ve telekom işçileri, avukatlar ve belediye çöp toplayıcılarının greve gitmesiyle grevlerde artış gözlendi.

Toplam 48 sendikayı temsil eden TUC yıllık konferansını internet üzerinden gerçekleştirecek.

TUC, sendika üyelerinin hayat pahalılığını yansıtan ücret artışları elde etmelerine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

TUC sözcüsü, "Bu Muhafazakar hükümet şimdi işçilerin ücretlerini ve koşullarını korumalarını engellemek için koordineli bir plan hazırlıyor ve çalışanlar yıkımın eşiğinde" dedi ve şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, grevlerin eşgüdümlü yapılması, bu hükümetin çalışanlara ve yaşam standartlarına yönelik bu geniş çaplı saldırısını yansıtacaktır. TUC, sendikalarımız tarafından talep edildiğinde grev eylemlerinin koordine edilmesine her zaman yardımcı olmuştur ve bunu yine yapmaya hazırız."

'Başka seçenek yok'

Kaynak, Getty Images

İlk olarak Observer tarafından bildirilen eşgüdümlü eyleme karşılık olarak, bazı sendika liderleri genel grev çağrısında bulunuyor.

Unite sendikasının önergesi TUC'yi, işçilerin "kazanmak için sendikal güçlerini en etkili şekilde kullanabilmeleri" için sendikalar arasında " koordinasyonu kolaylaştırmaya ve teşvik etmeye" yardımcı olmaya çağırıyor.

Unison'ın önergesi de ücret ve çalışma koşulları konusunda eşgüdümlü eylemler düzenlemek üzere özel bir çalışma grubu oluşturulması çağrısında bulunuyor.

1.2 milyon üyesi bulunan Unite, İngiltere'nin en büyük konteyner limanı Felixstowe'da devam etmekte olan sekiz günlük grevin yanı sıra Londra'nın otobüs ve metro ağındaki son grevleri de örgütledi.

Unison imalat, kamu hizmetleri, ulaşım, gıda, finans ve inşaat sektörlerinde çalışanları temsil ediyor.

1.3 milyon üyesi bulunan Unison, İskoçya'daki çöp grevlerine katılıyor ve okul ve kreş personeli ile sınav kurulu çalışanlarının grevlerini planlıyor.

Unison ve diğer sendikaların artan hayat pahalılığına uygun ücret artışı talepleri büyük ölçüde reddedildi.

BBC'ye konuşan bir sözcü, "Çalışanlar grev kararını hafife almıyor, ancak makul bir ücret artışı elde etmek için başka seçenekleri olmadığını düşünüyorlar" dedi.

'Ülkenin ruh hali değişti'

Pazar günü BBC Radio 4'a konuşan ün Unite sendikası başkanı Sharon Graham, sendikanın geri adım atmayacağını söyledi.

Boris Johnson'ın yerine Başbakan olması en muhtemel aday olarak görülen Liz Truss, iktidarı kazanması halinde grev örgütlemeyi zorlaştırarak sendikaları baskı altına alma sözü verdi.

Unite başkanı Graham ise "ülkenin ruh halinin" değiştiğini, Truss'ın Eylül ayında görevi devralması halinde planlarını "yumuşatmasını" beklediğini söyledi.

Graham ayrıca İşçi Partisi'ni grevlere daha güçlü destek vermediği için eleştirdi ve lideri Keir Starmer'ın "omurgalı olması" gerektiğini ifade etti ve ekledi: