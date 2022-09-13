AB'den gençler için yeni ücretsiz seyahat programı: Türkiye'de yaşayanlar da başvurabilecek

28 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Avrupa Birliği (AB), "DiscoverEU" projesi kapsamında 2004 doğumlu gençlere ücretsiz seyahat imkanı verecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "Erasmus+" programı kapsamındaki ülkelerde yaşayan adaylar önümüzdeki aydan itibaren ücretsiz tur için başvurabilecek.

Başvuranlar arsında yapılacak çekiliş sonucu 35 bin genç, tren veya diğer sürdürülebilir ulaşım araçlarıyla en fazla bir ay boyunca bütün Avrupa'yı keşfetme fırsatına sahip olacak.

AB 2022’yi Avrupa Gençlik Yılı ilan etmişti.

Bu proje ile gençlerin yeni kültürler keşfetmeleri ve yeni dostluk bağları kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ücretsiz seyahat için başvurular Avrupa Gençlik Portalı üzerinden yapılabilecek.

11 Ekim’de açılacak başvuru dönemi 25 Ekim’de sonlanacak.

DiscoverEU ücretsiz seyahat projesine, AB ülkeleri ile Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi "Erasmus+" programı kapsamındaki üçüncü ülkelerden birinde yaşayan 18 yaşındaki gençler başvurabilecek.

Seyahat hakkı elde edecek 35 bin gence, ücretsiz yolculuk bileti ile ziyaret edilecek ülkelerde yemek, konaklama, kültür, spor ve diğer hizmetler için indirim kartı verilecek.

AB Komisyonu'nun gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriel, Avrupa Gençlik Yılı nedeniyle ikinci kez düzenlenecek DiscoverEU ücretsiz seyahat projesinin, kültür alışverişine büyük katkı sağlayacağını söyledi.