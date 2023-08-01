Meksika'nın Chihuahua kentinde, 'kadın düşmanı' şarkılara para cezası

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27 dakika önce

Meksika’nın kuzeyindeki Chihuahua kentinde, kadın düşmanı şarkıların canlı performanslarda çalınmasına para cezası verilecek.

Kent belediyesinin onayladığı karara göre, kadına yönelik şiddetin olağanüstü arttığı bir ortamda ayrımcılık içeren “şarkı sözlerini çalanlara 1,2 milyon peso (72 bin dolar) para cezası" uygulanacak.

Birleşmiş Milletler’e göre Meksika’da her gün 10 kız çocuğu ya da kadın öldürülüyor.

Chihuahua’da daha önce de uyuşturucu suçlarının övüldüğü şarkılar yasaklanmıştı.

Bu yeni önlemle, kadınların “aşağılanmasını, ayrımcılığa uğramasını, marjinalleştirilmesini ya da dışlanmasını öven” şarkı sözleri hedef alınacak.

Chihuahua belediye meclisi üyeleri, kararın kadının itibarını, aileyi ve insan hakları yasalarını korumayı amaçladığını belirtti.

Belediye Başkanı Marco Bonillo, Facebook hesabından yayımladığı videoda, kentin acil durum hizmetlerine gelen 10 aramanın yedisinin aile içi, özellikle de kadına karşı şiddetle ilgili olduğunu söyledi.

Bonillo ayrıca, ifade özgürlüğü ilkesinin, belediyenin kadınları aşağılayan şarkılar söyleyen grupları yasaklayabileceği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Ancak Belediye Başkanı “Ama yapabileceğimiz şey, bu tür şarkılara verilen para cezalarının, istismar edilmiş kadınların kaldığı sığınaklara ya da şiddeti önleme programlarına gitmesini sağlamak” diye devam etti.

Karar, Chihuahua eyaleti kongre üyesi Fransisco Sanchez tarafından eleştirildi ve “işe yaramaz ve çağ dışı” diye tanımladı.

Kentte daha önce de şiddetle bağlantılı canlı müzik performanslarına ceza verilmişti.

Ülkenin en tanınmış gruplarından Los Tigres del Norte uyuşturucu kaçakçılığını öven bir şarkı çalması nedeniyle 2017’de para cezası almış, ancak ceza grubun şöhretine pek bir zarar vermemişti.