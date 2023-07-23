Belçika’da LGBTI+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ yasaklandı

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23 Temmuz 2023, 15:31 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Belçika’da, LGBTI+ bireylerin cinsel yönelimini değiştirmeyi amaçlayan “dönüşüm terapileri” yasaklandı.

Yasağa rağmen dönüşüm terapisi uygulamasında bulunan kişiler 2 yıla kadar hapis ve 2 bin 400 euro para cezasına çarptırılacak.

Belçika hükümeti tarafından geçen sonbaharda hazırlanan, “LGBTI+ kişilerin cinsiyet kimliğini veya cinsel yönelimini değiştirmeye, bastırmaya çalışan dönüştürme terapilerinin yasaklanmasına ilişkin tasarı”, federal meclis tarafından kabul edildi.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi’nin (VB) çekimser kaldığı oylamada, diğer partilerin tamamı tasarı lehine oy kullandı.

Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile psikoterapi, elektroşok uygulaması, dayak veya “düzeltici tecavüz” gibi etkisiz ve tehlikeli uygulamalar artık yasaklandı.

Yasağa uymayan ve dönüşüm uygulamalarına devam eden kişiler 2 yola kadar hapis ve 2 bin 400 euroya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu suçu mesleki bağlamda işleyenler ise, 5 yıla kadar meslekten men cezası alabilecek.

Dönüşüm terapisini önermek, teşvik etmek veya reklamını yapmak da suç kapsamına alındı.

Hükümete göre, bu düzenleme LGBTI+ bireyleri, psikolojik ve fiziksel şiddetten korumak için güçlü bir adım.

Fransa, Almanya, Malta, İsviçre ve İspanya’nın bazı bölgelerinde LGBTI+ bireylere yönelik terapiler yasaklanmıştı.

Belçika’da bu uygulamalara bağlı, saldırı ve dayak veya tecavüz gibi durumlar ceza kapsamındaydı, ancak dönüşüm terapileri konusunda genel bir yasak yoktu.

Belçika’da lezbiyen Müslüman bir kadın olan Layla Achichi (18), 2009 yolunda ailesinin isteği üzerine, bir “şifacı ”tarafından gerçekleştirilen şeytan çıkarma ayini sonrasında hayatını kaybetmişti.

Genç kadının ölümüne neden olan Othmane Galouby mahkeme tarafından suçlu bulundu, ancak kaçak olduğu için cezalandırılamıyor.

Araştırmalar, bu tür uygulamaların Belçika'da halen devam ettiğini ortaya koyuyor.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un sözcüsüne göre, bu konuda somut rakamlar mevcut değil.

Çünkü henüz yasada ayrı bir suç olmadığı için, dönüşüm terapisi; saldırı, darp, tecavüz ya da cinayet adı altında sınıflandırıldı