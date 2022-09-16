ABD ara seçimleri: Trump'ın desteklediği adaylar şimdiye dek ne kadar başarılı oldu?

29 dakika önce

Holly Honderich ve Robin Levinson-King

BBC News, Washington

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trump, Mary Miller gibi kazanması beklenen adayları destekliyor

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin gelecek dönemdeki yıldızlarını seçmekle övünüyor.

Halen Beyaz Saray'dayken ve Twitter'ı kullanabilirken şunları yazmıştı:

“Kampanya yürüttüğüm ve/veya desteklediğim Senato ve Meclis adayları (mantıklı olduğu müddetçe), kazanacaklar!"

Bu ön seçimler göz önüne alındığında, çok da haksız değildi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Trump tarafından desteklenen adaylar ülke çapında zafer kazandı ve % 92 oranında başarılı oldu.

Florida, Palm Beach'teki evinden, kendisini “desteklerim kralı” ilan eden Trump, 39 eyalette yapılan neredeyse 200 seçimde yarışa ağırlığını koydu ve Senato, Meclis veya eyalet valiliği için yarışan Cumhuriyetçi adayları destekledi.

Ballotpedia'ya göre, bu alışılmadık derecede yüksek bir sayı çünkü halen Oval Ofis'te iken 2018 ara seçimlerinde, benzer pozisyonlar için desteklediği aday sayısı 90'ın altındaydı.

Aynı yıl, eski Başkan Barack Obama 94 adayı destekledi.

ABD'de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler, Kongre'de ve eyaletlerdeki kilit pozisyonlara kimlerin oturacağını belirleyecek.

ABD genelindeki oy pusulalarında Cumhuriyetçi Parti’yi temsil edecek olanlar Trump'ın seçtikleri olacak.

Cumhuriyetçi Parti stratejisti Charles Coughlin, "Bu olağanüstü bir durum, çünkü eski başkanların çoğu elini bu işlerden çekerken o bunu yapmıyor" dedi.

Ön seçim mevsimi sona ererken, Trump'ın desteklediği adayların başarı çizelgesine bir göz atın. Trump kimi destekledi? Bu kişiler ne kadar başarılı oldu? Trump hangi yarışları kaybetti?

Burada önemli bir ayrıntı daha var: Bu yarışların çoğunun sonuçları başından belliydi.

Trump'ın desteklediği adaylarının yaklaşık 54'ü (neredeyse dörtte biri) rakipsiz seçimlere katıldı.

Seçime girenler arasında görevde olanların büyük bir çoğunluğunu (% 74) destekleyince, ortalamasını daha da yükseldi. Aslında, Trump’ın desteklediği görevde olan tek bir kişi seçimi kaybetti: Temsilciler Meclisi milletvekili olarak iki yıl görev yapan, geçmişi skandallarla dolu Kuzey Carolina eyaletinden Madison Cawthorne.

Cumhuriyetçi bir stratejist olan Whit Ayres, “Başarı oranını artırabilmek için her halükarda kazanacak bir dizi adayı açıkça destekliyor. Bu sadece oranı artırmak için akıllıca bir strateji" dedi.

Ayres, bu desteklerin Trump'ı Cumhuriyetçi Parti’nin en önemli figürü yaptığını söyledi ve ekledi: "Ve Cumhuriyetçiler'in sürekli olarak onun onayını istemesi de etkisini artırıyor."

Emeklilik ya da bölgelerin yeniden belirlenmesi nedeniyle boş olan ya da boşalan koltuklarda, Trump destekli adaylar seçimlerin % 83'ünü kazandı.

Trump'ın desteklediği adaylar, eğer kazanan Kasım ayında görevdeki Demokrat bir adayla karşılaşacağı yarışlarda, adaylar seçimlerin % 100’ünü kazandı.

Coughlin, eski Başkan’ın "her adayı kendisinin vekili olarak gördüğü" yorumunu da yapıyor.

Coughlin, Trump'ın kendine benzer adayları desteklemeyi seçtiğini de söylüyor Hali hazırda görevde olmayan, yeni adayların kabaca % 80'i beyaz ve % 70'i erkek.

Bu adayların çoğu (% 53), tıpkı Trump'ın başkanlığa ilk aday olduğu zamanki gibi, daha önce hiç görevde kamu görevi yapmamış, siyasi acemilerdi. Çaylak isimler, televizyon ünlüsü doktor Mehmet Öz'den, henüz 26 yaşında olan ve şu anda Kuzey Carolina'nın 13. kongre bölgesinden Cumhuriyetçilerin adayı olan eski futbolcu Bo Hines’a kadar uzanıyor.

Trump'ın desteğinin anahtarı, sadakat.

Adayların çoğunluğu bir şekilde, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kazandığına dair asılsız iddiasını destekledi.

Ocak 2021'de Kongre'de görev yapan Trump destekli birçok görevli (% 42’si) seçim sonuçlarını hükümsüz kılmak için oy kullandı. Eski bir haber spikeri ve Arizona'nın Cumhuriyetçi vali adayı Kari Lake gibi diğerleri, Trump'ın doğru olmayan seçim iddialarını kampanyasının merkezi haline getirdi.

Coughlin, "Bu, geçmeniz gereken bir turnusol testi. Son seçimde bir yolsuzluk olduğu fikrinin savunucusu olmalısınız" diyor.

Aşil’in topuğu

Birçok yönden, Trump'ın motivasyonunun, adaylara destek vermekten çok, kendisini eleştirenleri koltuklarından etmek üzerine olduğu görünüyor.

Donald Trump 2016’da aday olduğunda partiden ayrılan Cumhuriyetçi Cheri Jacobus, "Onun desteği, daha çok bir tehdit: 'Bana sadık kalsan iyi edersin, beni savunsan iyi olur, yoksa sana karşı çalışırım' diyor ve bunu bir silah olarak kullanıyor."

Hiçbir aday, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Trump'ı görevden almak için oy kullanan 10 Cumhuriyetçiden daha sert bir şekilde hedef alınmadı.

Bu yıl yeniden seçilmek için yarışan altı kişiden sadece ikisi galip geldi: Washington eyaletinden milletvekili Dan Newhouse ve California'dan milletvekili David Valadao.

Ama kendi partisindeki insanların peşine düşmek her zaman istediği sonucu vermiyor.

Trump'ın yeni adayı, görevdeki bir Cumhuriyetçi adaya karşı desteklediği seçimlerde, 10 seferden sadece 4’ünde kazandı. 5 kez kaybetti ve bir seçimde de adaylardan biri geri çekildi.

Gözler 8 Kasım’da

Ön seçimler çoğunlukla en hırslı parti üyeleri arasında bir savaş olsa da, Kasım ayında yapılacak seçimler, Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve kararsızlar olmak üzere seçmen yelpazesinin tamamını içerecek.

Eski başkan tarafından desteklenen yeni gelenlerden bazıları, siyasi bir kampanyanın baskısına ve hızına alışık olmadıkları için muhtemelen sendeleyecekler.

Ve bazı yarışlarda, özellikle de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında sık sık gidip gelen eyaletlerde, Trump'ın onayı, seçmenleri Cumhuriyetçi Parti’nin sağındaki bir aday ile merkezdeki bir aday arasında seçim yapmaya zorlarsa, bir engel haline de gelebilir.

Washington eyaletinde, ön seçimde Trump'ın desteğini alan ancak seçilmeyen Cumhuriyetçi aday Tiffany Smiley, Kasım ayında Trump'ın desteğini isteyip istemeyeceği konusunda yorum yapmayı reddetti.

Smiley, CNN’e yaptığı açıklamada, "Washington eyaletinin seçmenleri için kazanmaya odaklandım ve ilk günden beri bu konuda nettim. Geleceğe odaklandım ve kurtarmamız gereken bir eyaletimiz var, burada, Washington eyaletinde acı çeken gerçek insanlar var" dedi.

Arizona'dan Blake Masters ve Nevada'dan Adam Laxalt da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi aday, ön seçimleri kazandıktan sonra, internetteki profillerinden Trump'a yapılan referansları sildi - değişiklikler ilk olarak Washington Post ve New York Times dahil olmak üzere ABD’deki medya kuruluşları tarafından bildirildi.