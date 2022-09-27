D﻿art misyonu: NASA'nın uzay aracı 11 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide tam isabetle çarptı

vuruş anı.

Kaynak, NASA/JHU-APL

Fotoğraf altı yazısı,

﻿Dart uzay aracı, çarpışmadan önceki son ana kadar fotoğraf yolladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dart misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı.

D﻿art misyonu, büyük ölçekli bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engellemenin zorluklarını tespit etmeyi hedefliyordu.

Kasım 2021'de f﻿ırlatılan uzay aracı, yolculuğunu tamamladığında asteroide çarptı ve hızıyla yörüngesini değiştirmeye çalıştı.

Deneme Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidi üzerinde yapıldı.

N﻿ASA, Dimorphos'un Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve bu denemenin de asteroidi bize doğru yönlendirmeyeceğini belirtti.

D﻿art'ın üzerindeki kamera, 160 metre genişliğindeki Dimorphos'a çarptığı ana kadar her saniye bir fotoğraf yolladı. Fotoğraflar çarpma anında uzay aracının da yok olmasıyla kesildi.

Kaynak, NASA/ JHU-APL

Fotoğraf altı yazısı,

﻿Dart'ın navigasyon sistemi Dart, yolculuğunun son 50 dakikasında küçük astroid Dimorphos'u, hedeflediği küçük astreoid Didymos'tan ayırt etti.

A﻿ynı zamanda Dart aracılığıyla taşınan ve birkaç gün önce uzaya bırakılan 14 kilogram ağırlığında, İtalya yapımı LiciaCube adlı bir nano uydu da uzay aracının Dimorphos'ta oluşturduğu krateri fotoğraflayacak.

L﻿iciaCube'un çektiği fotoğraflar önümüzdeki günlerde dünyaya ulaşacak.

Uzmanlar g﻿ökyüzü araştırmaları ve istatistiksel analizler sayesinde Dünya'ya çarpması durumunda tüm yaşamı yok edebilecek asteroidlerin yüzde 95'inin tespit edildiğini ve bunların herhangi bir tehlike oluşturmadığını söylüyor.

A﻿ncak insanlık üzerinde çok büyük etkileri olabilecek ve henüz tespit edilmemiş daha küçük asteroidler olabilir.

D﻿imorphos gibi bir asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda 1 kilometre çapında ve yüzlerce metre derinliğinde bir krater oluşabilir ve bunun etkisi oldukça büyük olur.

B﻿undan dört yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı'na ait üç uzay aracı, Hera adlı bir misyonla Didymos ve Dimorphos'ta takip çalışmaları gerçekleştirecek.