W﻿all Street'in finans devlerine, çalışanlarının kural dışı mesajlaşmaları nedeniyle 1,8 milyar dolar ceza

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34 dakika önce

ABD'nin finans merkezi Wall Street’teki bazı dev şirketler, çalışanlarının anlaşmalar ve alım satımlara ilişkin kendi cihazları üzerinde konuşmalar yaptıkları gerekçesiyle 1,8 milyar dolar cezaya çarptırıldı.

Yönetmeliklere göre, bu kapsamdaki şirketlerin iş amaçlı yapılan tüm iletişimi kayıt altında tutması gerekiyor.

Federal nitelikteki kurallar, aracı kurum çalışanları ve finansal kurumları kapsıyor.

Yapılan soruşturma iki ayrı denetleyici kurum tarafından sonuçlandırıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) soruşturmasında “özel iletişim kanallarının yaygın şekilde kullanıldığı” tespit edildi.

SEC tarafından ismi açıklanan 16 şirket arasında Barclays, UBS ve Goldman Sachs gibi finans devleri yer alıyor.

Paralel bir soruşturma da ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından yapıldı.

SEC toplam 1,1 milyar dolar ceza açıklarken CFTC, 710 milyon dolar ceza verildiğini duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Garry Gensler, verilen cezalar için “Finans temel olarak güvene dayalıdır. Kayıtları düzgün tutma yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olan söz konusu piyasa paydaşları, bu güveni korumayı başaramadı” dedi.

İnceleme altına alınan ‘arka kapı mesajlaşmaların’ 2018 Ocak ve 2021 Eylül arasında rutin şekilde yapıldığı belirlendi.

Şirket çalışanlarının kendi aralarında, müşterileriyle ve üçüncü parti danışmanlarla WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Bu yazışmaların çoğu federal kurallara uygun şekilde şirketler tarafından kayıt altına alınmadı.