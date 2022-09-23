İ﻿ran'da Mahsa Amini'nin ölümünü haberleştiren kadın gazeteciler gözaltına alındı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İran'da Amini'nin ölümünden sonra başlayan protestolarda şimdiye kadar resmi rakamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti

37 dakika önce

İran’da Mahsa Amini protestoları devam ederken konuyu ilk haberleştirenlerden Nilüfer Hamedi'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

BBC Farsça servisinin Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’ndan aktardığına göre, Shargh gazetesi muhabiri Nilüfer Hamedi Amini gözaltındayken komaya girerek hastaneye kaldırıldığında olay yerinden ilk haber hazırlayanlardandı.

Hamedi'nin gözaltına alındığı dün öğle saatlerinde ortaya çıkmıştı.

Ayrıca protestoları takip eden tanınmış fotomuhabir Yelda Meiri iki gün önce, ekonomi muhabiri Fatima Rajabi de dün gece gözaltına alındı.

İran'da Amini'nin ölümünden sonra başlayan protestolarda şimdiye kadar resmi rakamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Ancak BBC Farsça servisi ölen kişi sayısının 31’e ulaştığını bildiriyor.

Ö﻿te yandan bugün İran'da Cuma namazının ardından polis güçlerine destek yürüyüşü de gerçekleştirildi.

"Amerika’ya ölüm", "İngiltere’ye ölüm", "Teşekkürler polis" gibi sloganlar atıldı.

Yaşananların dış düşmanlar tarafından organize edildiği vurgusu yapıldı.

Bugün ayrıca İran ordusu tarafından polise destek verileceğini bildiren bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada kamu mülküne zarar verilmesi, toplum güvenliğinin tehlikeye atılması ve güvenlik güçlerine saldırılması kınandı.

Ordunun her zaman "düşmanların komplolarına karşı İran milletinin çıkarlarını ve güvenliğini savunmaya" hazır olduğu belirtildi. "Düşmanların psikolojik ve medya operasyonlarına dikkatle yaklaşan halka" teşekkür edildi.

Bugün Tahran Üniversitesi dahil bazı kurumlar eğitimin elektronik ortamda devam edeceğini duyurdu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İ﻿ran'da bugün Cuma namazı sonrası polis ve hükümeti destekleyen yürüyüş gerçekleştirildi

D﻿emirtaş destek için saçlarını kazıttı

HDP eski genel başkanı, tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş ve tutuklu eski Diyarbakır büyükşehir eş belediye başkanı Adnan Selçuk Mızralı da saçlarını kazıtarak Mahsa Amini protestolarına ve İranlı kadınlara destek verdi.

Demirtaş konuya ilişkin mektubunda şunları yazdı: "Saçının teli göründü diye İran 'ahlak polisi' tarafından katledilen Mahsa Amini’nin acısını yüreğimizin en derininden hissediyoruz.

"Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir.

"Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran’da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık.

"Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.

"Mahsa Amini’ye Allah’tan rahmet ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor; selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz."

İran Dışişleri Bakanlığı hacklendi

Geçtiğimiz üç gün içinde dünyanın en büyük hack grubu olan Anonymous, Dışişleri Bakanlığı dahil İran hükümetinin birçok internet sitesini hackledi.

Ayrıca protestocuların tespit edilmesini engellemek için yaklaşık bin adet güvenlik kamerasının görüntü alması engellendi.

Öte yandan İran’da hafta başından bu yana internet kısıtlamaları yaşanıyordu.

Twitter’a pek çok bölgede girilemezken WhatsApp üzerinden yalnızca mesaj gönderilebiliyor, video ve fotoğraf iletilemiyordu.

Elon Musk, kendisine internet servisi için Starlink uydu gönderilmesi yönünde yapılan çağrıya Twitter üzerinden yanıt verdi.