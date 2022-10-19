İngiltere'de yıllık enflasyon yeniden 40 yılın zirvesinde
İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu, Eylül’de yüzde 10,1 ile yeniden son 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı.
Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ONS) açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu.
Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak açıklanmıştı.
Temmuz’da ise son yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.
Enflasyon Şubat 1982’de yüzde 10,2 olarak kaydedilmişti.
En büyük artış gıdada
Eylül’de enflasyon piyasa beklentilerinin hafif üzerinde çıktı. Birçok uzmanın beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10olacağı yönündeydi.
ONS’nin açıklamasına göre yıllık enflasyonda en büyük artış, geçen ay olduğu gibi gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.
Bu ürünlerin fiyatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,6 oranında arttı.
Ulusal İstatistik Kurumu’na göre akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi, oranlardaki değişimine aşağı yönde katkıda bulunan en önemli unsur oldu.