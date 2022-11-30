Almanya, nitelikli çalışanları ülkeye çekebilmek için göç yasasını değiştiriyor

Yazan, Değer Akal

Unvan, Berlin



30 Kasım 2022, 17:40 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger

Alman hükümeti, yabancı göçmenlerin ülkeye gelişini kolaylaştırarak giderek büyüyen iş gücü açığını kapatmayı, Almanya’yı nitelikli göçmenler için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Hükümet, nitelikli göçmenlerin ülkede iş bulup yerleşmelerini kolaylaştıracak kapsamlı adımlar atmayı kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yol haritası sonrası Göç Yasası'nda yapılacak değişiklikle, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden vasıflı ya da mesleki deneyime sahip kişilerin, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da belirli bir süre için Almanya’ya gelmelerine, burada bulundukları süre içerisinde iş aramalarına imkan tanınacak.

İlgili yasa değişikliklerine yakın dönemde son şeklinin verilmesi, ardından da Federal Meclis’in onayına sunulması hedefleniyor.

'﻿İş gücü açığı varoluş sorunu haline geldi'

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, başkent Berlin’de düzenledikleri ortak basın toplantısında, alınan kararların Almanya’nın ekonomisi için büyük önem taşıdığına vurgu yaptılar.

İçişleri Bakanı Faeser, Almanya’da çalışan açığının ciddi bir şekilde arttığını, modern bir göç yasası ile nitelikli yabancı göçmenlerin ülkeye gelişini hızlandırmayı hedeflediklerini söylerken, “Buna acilen ihtiyaç var” dedi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Almanya’nın ekonomik refahının, iş gücü açığının kapatılmasına bağlı olduğuna vurgu yaptı, günümüzde pek çok şirket ve işletme için nitelikli çalışan bulmanın “bir varoluş sorunu haline geldiğini” kaydetti.

Yurt dışından göç almadan bu açığın kapatılamayacağını söyleyen Heil, gerçekleştirilecek reformlarla bu göçü kolaylaştırmayı hedeflediklerini, Avrupa’nın “en modern göç yasasına” sahip olmak istediklerini vurguladı.

'﻿Kalkınmanın önünde ciddi engel'

Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise konuşmasında iş gücü açığının Alman ekonomisi için oluşturduğu riske dikkat çekti.

Habeck, “Pek çok sektörde giderek artan kalifiye eleman ve nitelikli iş gücü açığı, Almanya'nın ekonomik kalkınmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir” diyerek, reformlarla yurt dışındaki nitelikli göçmenler için Almanya’yı çekim merkezi haline getirmek istediklerini aktardı.

Alman ekonomisinin iş gücü açığı nedeniyle ciddi bir sınamayla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger de, Almanya’nın her yıl yurt dışından 400 bin iş gücüne ihtiyaç duyduğuna işaret ederek “Büyüme ve refah için acilen daha fazla parlak zihne ve işleri üstlenecek ellere ihtiyacımız var” dedi.

Stark-Watzinger, “Halihazırda 2 milyon çalışan açığı var. Sadece akademik alanlarda değil, pek çok sektörde açık var. Gastronomi sektöründe çalışacak eleman bulunamadığı için işyerini kapatmak zorunda kalan işletmeler var, çalışan bulmadıkları için her gün dükkanlarını açamayanlar var. Bu nedenle bu reformu artık hayata geçirmemizi çok önemli” dedi.

İş gücü göçü nasıl kolaylaştırılacak?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, A﻿lmanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya iş gücü göçünü kolaylaştırmak için Kanada gibi, puan sistemini esas alacak.

İş bulma potansiyeli olanlara, “Fırsat Kartı” ile Almanya’ya gelerek iş arama fırsatı tanınacak.

Yani yeni düzenlemeyle, Almanya’ya gelmeden önce iş bulmuş olma şartı kaldırılacak.

Kime bu fırsatın tanınacağına da, uygulanacak puan sistemi temelinde karar verilecek.

Puanlamada, diploma veya mesleki yeterliliğin olması, en az 3 yıllık iş deneyimi, Almanya'da daha önce ikamet etmiş olmak ve 35 yaşın altında olmak belirleyici olacak.

Hükümet, puanlama sisteminin bürokratik olmayacağını ve şeffaf olacağını söylüyor.

Göçmenlerin, yalnızca diploma sahibi olduğu alanlarda çalışmaları şartı da değiştiriliyor.

Artık göçmenler, iş aramak için gelecekleri Almanya’da diploma sahibi olmadıkları alanlarda da, diğer kriterleri karşılama koşuluyla, iş arayabilecek.

Bir diğer kolaylık da yetkinliğin belgelenmesi şartında sağlanacak.

Mevcut düzenlemeler Almanya’da çalışmak için gelmek isteyenlerin uzmanlıklarını, mesleki yeterliliklerini belgelemelerini öngörüyor.

Reformla birlikte, mesleki yeterliliklerine ilişkin belgeleri sunamayan ya da kendilerinin sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı bunu sadece kısmen yapabilenlere, yetkinliklerini Almanya’da inceletme fırsatı sunulacak.

Ayrıca henüz diploması olmayan ancak çok fazla iş deneyimi olanlara da diğer kriterleri karşılamaları koşuluyla fırsat tanınabilecek.

Bilgi ve iletişim sektöründe çalışmak isteyenler için Almanca bilme şartı kaldırılacak.

Almanca dil becerisi olmayan nitelikli çalışanı istihdam etmek isteyip istemediğine şirketler karar verecek.

Federal Hükümet ayrıca Almanya’da öğrenim ve mesleki eğitim alanların ülkede kalmaya devam ederek çalışmalarına imkan sağlamayı hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretim amacıyla Almanya’ya gelen yabancı gençlerin sayısının da artırılması hedefleniyor.

Bu gençlerin, mezuniyetlerinden sonra Almanya’da çalışabilecekleri, böylelikle gelecekteki iş gücü açığının azalmasına katkı sunabilecekleri değerlendiriliyor.

Almanya’yı reforma zorlayan nedenler neler?

Kaynak, Reuters

Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Almanya, refah düzeyini koruyabilmek, sosyal güvenlik sistemini ayakta tutabilmek için yabancı iş gücüne bağımlı.

Ekonomi dünyası, son yıllarda iş gücü açığının giderek büyümekte olduğuna dikkat çekerek, bu gidişatın Alman ekonomisinin geleceğini tehlikeye sokabileceği uyarısında bulunuyor.

İş gücü açığının demografik nedenlerle daha da artacak olması endişeleri artırıyor.

Almanya’nın gelecek yıllarda, sosyal güvenlik sistemini finanse edebilmek, sayıları büyük hızla artacak emeklilerin maaşlarını ödeyebilmek için de yabancı iş gücüne ihtiyacı var.

Ayrıca Almanya’nın iklimin korunması, inovasyon ve dijitalleşme hedeflerini gerçekleştirebilmesi de bilgi teknolojileri, enerji ve elektrik mühendisliği alanındaki iş gücü açığını kapatmasına bağlı.