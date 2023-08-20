Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsünde 11 kişi hayatını kaybetti

bir saat önce

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, “İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış” dedi.