Banyo havlularını ne kadar sık yıkamak gerekir?

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bir saat önce

İngiltere'de yetişkinlerle yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 44'ü banyo havlularını üç ayda bir yıkadıklarını söyledi.

Peki ev hijyeni ve ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından bu veri nasıl değerlendiriliyor?

Bu konuda uzman Dr. Sally Bloomfield BBC'ye verdiği demeçte, bu sonuca "biraz şaşırdığnı", zira bu kadar az yıkandığında havluların terli, kaskatı ve kullanımının çok rahatsız edici olacağını söylüyor.

Bir duş firmasının 2200 yetişkinle düzenlediği ankette, havluların yıkanma sıklığıyla ilgili şu sonuçlar çıktı:

Katılımcıların beşte biri ayda bir kez, dörtte biri haftada bir kez, 20 kişiden biri de her banyo ya da duştan sonra havlularını yıkıyordu.

Neden sık yıkamak gerekiyor?

Dr. Bloomfield, havluları "haftada en az bir kez" yıkamak gerektiğini söylüyor.

"Temiz görünseler bile, zaman içinde milyonlarca mikrop bulaşmış olacaktır ve birlikte yaşadığınız kişiler için ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturabilir."

Havluları düzenli yıkamadığınız takdirde "üzerindeki organizmaların sayısı artacak" ve çamaşır yıkama zamanı geldiğinde "hepsini temizlemek çok zor olacaktır".

İşte bu noktada sorunlar ortaya çıkabilir.

Banyo havlusu ile vücudun farklı bölgeleri kurutulurken, örneğin ayaklarda mantar hastalığına neden olan organizmalar havluya bulaşır.

Tıp dilinde “tinea pedis” olarak adlandırılan bu hastalık, ayakta oluşan bir mantar enfeksiyonu.

Dr. Bloomfield, cildimizdeki çoğu organizmanın bulaşıcı olmayabileceğini, ancak kesik ve sıyrıklara girmeleri halinde "enfeksiyonlara neden olabileceğini ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini" söylüyor.

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Yalnız veya başkalarıyla yaşamak neden önemli?

Başkalarıyla birlikte yaşıyorsanız, daha dikkatli olmalısınız.

Dr. Bloomfield, "Bazen o anda hasta olmamıza neden olmayan organizmaları taşıyor olabiliriz, ancak bunları başkalarına bulaştırırsak onları hasta edebiliriz" diyor.

Bir havluyu paylaştığınızda ya da kendi eşyalarınızı başkalarınınkilerle aynı çamaşırda yıkadığınızda da bu organizmalar başkalarına geçebilir.

"Yani enfeksiyonların yayılabileceğine dair oldukça fazla kanıt var."

Yalnız yaşıyorsanız, başkalarına bulaştırma riski olmaz tabii. Ancak Dr. Bloomfield bu durumda bile banyo havlularını "iki haftadan daha uzun süre kullanmamayı" tavsiye ediyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'te dermatoloji uzmanı görev yapan Dr. Cristina Psomadakis, insanları havlularını ve yıkama programlarını gözden geçirmeye teşvik etmek gerektiğini söylüyor.

"Yüzünüzde ya da vücudunuzda sivilce ya da kıl köklerinde iltihaplanma yaşayan biriyseniz, havlunuzu sık sık yıkamanız lazım."

Uzman doktor ayrıca, havlular da dahil olmak üzere ev hijyeninde eksikliklerin cilt rahatsızlıklarının gelişmesine katkıda bulunan bir faktör olabileceğini söylüyor.

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Ayrı yüz ve vücut havlusu

Egzersiz yapıyorsanız, muhtemelen terinizi havluya siliyorsunuzdur.

Dr. Bloomfield, bu amaçla kullanılan havlunun düzenli olarak yıkanmasının önemli olduğunu söylüyor.

"Terliyor, vücudunuzun yüzeyindeki deri hücrelerini ve daha fazla bakteriyi havluya bulaştırıyorsunuz."

Havlu düzenli yıkanmadığında daha "yoğun bir şekilde kirleneceğini" ve temizlenmesinin de zorlaşacağını söylüyor.

Dr. Psomadakis, yüz ve vücut için kesinlikle farklı havlular kullanılmasını öneriyor.