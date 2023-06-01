Djokovic, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda kameraya 'Kosova Sırbistan'ın kalbidir' diye yazdı

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32 dakika önce

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın yayınında kullanılan kameranın merceğine, Kosova’da devam eden gerilime atıfta bulunarak, "Kosova Sırbistan'ın kalbi. Şiddeti durdurun" diye yazdı.

36 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi, eylemi öncesinde pek çok insanın buna “karşı çıkacağının farkında olduğunu” bildiğini ancak bunun aynı zamanda "temsil ettiği" bir konu olduğunu söyledi.

Fransa Spor Bakanı ise Sırp tenisçinin eyleminin “uygunsuz” olduğunu ve bir daha yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Djokovic, "Benim için dramasız bir Grand Slam gerçekleşebileceğini sanmıyorum" dedi.

Sırp tenisçi Covid aşısı olmayı reddettiği için geçen sene Avustralya ve ABD Açık Tenis Turnuvalarına alınmamıştı.

Kosova’nın kuzeyinde Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesi, bölgede yaşayan Sırplarla NATO barış gücü askerlerini ve polisleri karşı karşıya getirdi. Çatışmaların yaşandığı ülkede çok sayıda güvenlik gücü yaralandı.

Kosova, 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırp hükümetleri Kosova’nın bağımsızlığını tanımadı.

'Bu benim savunduğum bir şey'

Kaynak, Getty Images

22 kez Grand Slam şampiyonu olan tenisçi, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında tartışmayı geride bırakmaya çalıştı.

Tenis yıldızına kamera yazı yazmadan önce olumsuz tepkileri düşünüp düşünmediği sorulduğunda, “Tabii ki birçok insanın aynı fikirde olmayacağının farkındayım, ama olan bu. Bu benim savunduğum bir şey” yanıtını verdi.

Turnuvanın ikinci turunda Macar rakibi Marton Fucsovics’i eleyen Djokovic, bir turnuva geleneği olarak kameraya imzasını attı.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Grand Slam kural kitabının siyasi ifadeleri yasaklamaması nedeniyle Djokovic'in açıklamasının herhangi bir kuralı ihlal etmediğini söyledi.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise "oyun sahasında tarafsızlık ilkesi" olması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunu ayırdığını belirten Oudea-Castera, Kosova ile Ukrayna’yı aynı kefeye koymadığını belirtti.

Pazar günkü maçta Belaruslu rakibi Aryna Sabalenka ile el sıkışmayı reddeden Ukraynalı Marta Kostyuk, seyirciler tarafından yuhalanmıştı.

'Sırbistan'a destek verme ihtiyacı hissediyorum'

Babası Kosova doğumlu olan Djokoviç, hafta başında "savaşlara, şiddete ve her türlü çatışmaya karşı" olduğunu belirtti ancak Kosova'daki durumun ise “uluslararası hukukta emsal teşkil ettiğini" söyledi.

Djokovic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Özellikle Kosova doğumlu bir adamın oğlu olarak, halkımıza ve Sırbistan'ın tamamına desteğimi verme ihtiyacı hissediyorum” dedi ve şöyle devam etti:

"Kosova bizim beşiğimiz, kalemiz, ülkemiz için en önemli şeylerin merkezi. Bunu kameraya yazmamın birçok nedeni var.

"Tabii ki bir Sırp olarak Kosova'da olup bitenleri görmek, halkımızın belediye binalarından kovulma şekli beni çok incitiyor.”