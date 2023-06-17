Güney Kore’de LGBT onur festivalini engellemek isteyen zabıtalar polisle çatıştı

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Güney Kore’nin güneyindeki Deagu kentinde zabıtalar her yıl düzenlenen LGBT onur festivalini engellemek isteyince önce festival katılımcılarıyla, ardından da polisle çatıştı.

Kentteki bazı iş yerleri ve kiliseler etkinliği yasaklamak için bu hafta içinde bir dava açmıştı.