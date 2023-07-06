İsveç ve Türkiye temsilcileri bugün Brüksel’de, İsveç’in NATO üyeliğini görüşecek

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16 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün gece Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la telefonda görüştü.

Blinken’ın ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye’yi İsveç’in NATO üyeliğine onay vermeye davet ettikleri, Karadeniz’de süresi dolmak üzere olan tahıl anlaşmasının uzatılması konusunun da ele alındığı aktarıldı.

Görüşme hakkında Ankara’dan bir açıklama yapılmadı.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesinin, ittifaka katılmaları için “doğal bir zaman olduğunu” söyledi ve ekledi:

“Ancak biliyoruz ki Türkiye adına sadece Türkiye karar verebilir.”

Biden ise İsveç’in NATO üyeliğini “sabırsızlıkla beklediklerini”, NATO’nun İsveç’le birlikte daha güçlü bir ittifak olacağını açıkladı.

İsveç, Türkiye ve NATO temsilcileri bugün Brüksel’deki NATO karargahında bir araya gelerek İsveç’in üyeliğini görüşecek. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesinde “İsveç’in terörle mücadele mevzuatındaki değişikliğin doğru yönde bir adım olduğunu fakat PKK yanlılarının gösterilerine izin verilmesi nedeniyle bu adımın boşa çıktığını” söylemişti.

NATO’da İsveç’in üyeliğine onay vermeyen yalnızca Türkiye ve Macaristan kaldı.

Avrupa Birliği’nin geri kalanına kıyasla Rusya ile daha iyi ilişkileri olan Macaristan daha önce, Türkiye’nin onay vermesi durumunda kendilerinin de İsveç’in üyeliğini onaylayacağını açıklamıştı.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya'yla birlikte NATO üyeliğine başvurmuş fakat iki ülke de Türkiye'nin engeline takılmıştı.

İskandinav ülkelerini PKK'ye destek olmakla suçlayan Türkiye, Stockholm ve Helsinki hükümetleriyle bir üçlü muhtıra imzalamış ve üyeliklerin ancak bu muhtırada verilen sözler yerine getirildiğinde mümkün olacağını belirtmişti.

Türk hükümeti bu yıl Finlandiya'nın verdiği vaatleri yerine getirdiğini açıklayarak üyeliğini onaylamış, fakat İsveç'in hl atması gereken adımlar olduğunu belirtmişti.

İsveç'in yeni terörle mücadele kanunun 1 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından ülkede ilk defa bir kişi PKK'ye yardım için haraç toplamakla suçlanmış, Ankara bunu olumlu bir adım olarak karşılamıştı.