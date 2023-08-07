AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hatay’da su akmıyor, su getirmeye çalışıyoruz, bu bir sorun

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7 Ağustos 2023, 15:51 +03 Güncelleme 49 dakika önce

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Hatay’da su akmıyor, su getirmeye çalışıyoruz, bu bir sorun” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 6. ayında BBC News için Victoria Craig’e konuşan Yayman, “Eskiden insanlar lüks içinde yaşıyorlardı, daha konforlu yaşıyorlardı, o konforu kaybetmek çok önemli bir sorun. Biz bunların çözümü için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yayman deprem sonrası temel ihtiyaçların karşılanmasının iki yıl süreceğini, dördüncü yılın sonunda ise “yeni normalin” başlayacağını söyledi.

Yayman, deprem yardımları dağıtılırken neye öncelik verildiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Burada klimanın, makarnanın, içme suyunun, battaniyenin, yorganın kime gideceği üzerine çalışan kamu görevlileri var.

“Onlar bütün şehri tarıyorlar ve ihtiyaç listesini çıkarıyorlar. Belki anında çözemiyorlar ama 48 saat içinde ihtiyaçları neyse o kamu görevlileri tarafından ulaştırılıyor.”

Fotoğraf altı yazısı, Hüseyin Yayman

Hatay depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor. 50 bin civarı ölümün yaklaşık 23 bini Hatay’da gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından yaptığı bir açıklamada, 6 ay içinde herkesin çadırlardan konteynırlara geçirileceğini söylemişti.

Fakat AFAD verilerine göre Temmuz itibarıyla 164 bin kişi hâlâ çadırlardaydı.