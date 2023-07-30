Pakistan’da İslamcıların mitinginde patlama: En az 35 ölü
Pakistan’da bir İslamcı parti tarafından düzenlenen bir mitingde gerçekleşen patlama sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.
Ulema-i-İslam-Fazıl Cemiyeti (JUI-F) adlı partinin mitingi, ülkenin kuzeydoğusundaki Bajaour’da düzenleniyordu.
Patlamanın ardından olay yerini kordon altına alan yetkililer, ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.
Pakistan polisi, patlamaya dair soruşturma başlatıldığını ve henüz nedeninin tespit edilemediğini açıkladı.
Afganistan sınırına yakın bu bölgeden gelen ilk görüntülerde, ambulansların hastanelere yaralı taşıdığı görülüyor.
Yerel sağlık kuruluşlarının çok sayıda yaralıyla başa çıkmakta zorlandığı aktarılıyor.
Yetkililer patlamada, JUI-F’in bölgedeki liderlerinden Maulana Ziyaullah’ın da hayatını kaybettiğini belirtiyor.