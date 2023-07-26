Antalya Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale gece saatlerinde devam ediyor

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19 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı çıkan orman yangını hala söndürülemedi.

Yangını söndürme çalışmaları, gece boyunca helikopterlerle devam etti. Gece görüş sistemlerine sahip 5 helikopter bölgede görevlendirildi.

Salı sabahı başlayan müdahalelerde 22 helikopter ve 10 uçak ile çok sayıda ekip görev almıştı. Ancak rüzgar hızının zaman zaman artması, yangına müdahaleyi zorlaştırıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yangının yerleşim yerlerinden görülebildiğine yönelik paylaşımlar yaptı.

Helikopterlerin yanı sıra ekipler karadan da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara gönüllü siviller de destek veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Ciğerimiz yanıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kaynak, Twitter

Tarım ve Orman Bakanlığı da helikopterlerin yangına müdahalesini gösteren görüntüleri paylaştı.

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye'nin batısı ve Yunanistan'da orman yangınları etkisini artırıyor.

Yunanistan’da Rodos, Korfu ve Eğriboz (Evia) adalarında ve ana karanın bazı yerlerinde yangınlar devam ediyor.

Yangınlar nedeniyle Yunan adalarından on binlerce kişi tahliye edildi.

Akdeniz, Kuzey Amerika ve Asya'yı çevreleyen bölgelerde yaşanan şiddetli sıcak hava dalgaları birçok noktada sıcaklık rekorlarının kırılmasına ve orman yangınlarının çıkmasına neden oluyor.