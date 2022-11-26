Soğuğun etkisini hissettirdiği Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Lviv'de mumlarla aydınlanan bir restoran

26 Kasım 2022, 12:11 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’da hava saldırılarının altyapı hizmetlerini vurması üzerine ülkede altı milyon hanenin elektriği olmadığını açıkladı.

Kiev’de çok sayıda bölgede halen elektrik olmadığını söyleyen Zelenskiy, etkilenen ev sayısının Çarşamba gününden beri yarıya indiğini de ekledi.

Kışın etkisini hissettirmeye başladığı ülkede milyonlarca kişinin ışığa, suya ve ısınmaya erişimi yok.

En çok başkent Kiev’in etkilendiğini belirten Zelenskiy, bazı evlerin 20-30 saattir elektriğinin olmadığını belirtti.

“Herkesin hatırlayacağı bu kışa katlanmak zorundayız” diyen Zelenskiy, elektriği olan hanelerin de israftan sakınarak kullanması gerektiğini aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise saldırılara rağmen su, ısınma, hastaneler ve acil servis gibi ülkenin kritik altyapısının düzeltildiğini vurguladı.

Ancak buna rağmen çok sayıda kişinin planlanmış elektrik kesintisine maruz kaldığını da ekledi.

Rusya’nın altyapıyı hedef alan saldırılarının kar ve sıfırın altına inen sıcaklıklarla mücadele eden Ukrayna’da ısınma krizine dönüşmesinden korkuluyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri sivil altyapıyı hedef almanın savaş suçu olduğunu dile getirirken Rusya bu iddiaları reddediyor.

Putin, ölen askerlerin anneleriyle bir araya geldi

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Diğer yandan Rusya’da lider Vladimir Putin, ölen kimi askerlerin anneleriyle bir araya gelerek, “Acınızı paylaşıyoruz” dedi.

Rusya medyasının verdiği toplantıya, “Oğlunuzun kaybının yerini hiçbir şey dolduramaz” diyerek başlayan Putin, kimisi yasın bir sembolü olan başörtüsü takan 17 anneyle bir araya geldi.

Rus muhalefetine göre anneler Kremlin yanlısı isimlerden dikkatle seçildi.

Annelere “yalan haberlerle” inanmamaları telkininde bulunan Putin, kimi zaman sahadaki askerlerle birebir iletişime geçtiğini dile getirdi.

Son haftalarda oğullarının ve eşlerinin yeterli eğitim verilmeden savaşa gönderildiğini söyleyen kadınların videoları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Putin’in annelerle bir araya gelmesi ise kayıplardan ötürü acı duyulduğunu Kremlin’in Ruslara kanıtlama uğraşı olarak görülüyor.