YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazın ret gerekçesini açıkladı: “Birinci 5 yıllık görevi 24 Haziran 2018’de başladı”

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların ret gerekçelerini açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı iddiasıyla ilgili başvurunun ret gerekçesinde “Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı” görüşüne yer verildi.

YSK ayrıca, Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğuna ilişkin delil ibraz edilemediğini, diplomasının da noter onaylı olduğunu belirterek aday olma yeterliliğini taşıdığına hükmetti.

YSK, 30 Mart’ta ittifakların ve siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin kesin aday listesini ilan etmişti.

YSK aynı gün, Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 100 bin imza ile aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığına yapılan itirazları da reddetmişti.

YSK, ret kararlarının gerekçesini bugün açıkladı.

Yapılan başvuruda Erdoğan’ın ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı seçildiği ve Anayasa gereği iki dönemini doldurduğu savunuluyordu.

YSK’nın gerekçeli net kararında, 2017’de Anayasa’da köklü değişiklik yapıldığı ve parlamenter hükümet sistemine son verilerek “başkanlık sisteminin temel özelliklerini gösteren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğine” dikkat çekildi.

Yeni sistemin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması ve sistemde tıkanmanın ortaya çıkması halinde parlamento ve başkanlık seçimlerinin birlikte yenilenmesine olanak tanındığı belirtilen kararda şu görüşlere yer verildi:

“Diğer taraftan, Anayasanın 116’ncı maddenin kenar başlığı ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi’ olarak değiştirilmiş ve madde metni de tamamen değiştirilerek; TBMM’nin, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi, bu hâlde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılması; Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hâlinde de, TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılması; Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanının bir defa daha aday olabilmesi öngörülerek TBMM genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin “beş yıllık süre için”, “birlikte ve aynı günde” yapılması anayasal kural hâline gelmiş; daha önce birbirinden bağımsız bir şekilde ve farklı süreler için yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri, anayasa değişikliği sonrasında “aynı sürede ve birlikte” yapılır hâle gelmiştir. “

2014 seçimine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te seçildiği seçimin parlamento seçimiyle birlikte yapılmadığı ve “münferiden” bir seçim olduğu vurgulanan kararda, gerekçeye şöyle devam edildi:

“Buna karşın, 27. Dönem TBMM seçimi ise Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Anayasanın 101’inci ve 6271 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanının görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir, bir başka deyişle, birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve birlikte yapılan ilk seçim tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan, birinci dönem beş yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Bu durumda, yukarıda belirtilen nedenlerle, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına itirazın reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Diploma itirazına da ret

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “üniversite diplomasının sahte olduğu” gerekçesiyle yapılan itirazın ret gerekçesini de açıkladı.

Anayasa’da “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir” hükmüne yer verildiği anımsatılan kararda, başvuru yapan adaylardan “yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini” başvurularına eklemelerinin istendiği belirtilerek, “Tüm adayların yükseköğrenim mezuniyetine ilişkin belgelerinin onaylı suretini eklemiş oldukları görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ibraz edilen onaylı diploma örneğinin incelendiği belirtilen kararda, şu görüşlere yer verildi:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü “dört yıl süreli” lisans diplomasının diploma numarasının 8345, mezuniyet tarihinin 1981/Şubat olduğu, Dekan Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL ile Rektör Prof. Dr. Orhan OĞUZ imzalı diplomanın İstanbul 15. Noterince 27 Haziran 2014 tarih ve 1113 yevmiye ile "Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve (2) örnek verildiğini onaylarım." şeklinde onaylı olduğu anlaşılmıştır. (…) Diplomanın sahteliği konusunda somut herhangi bir delil ibraz edilemediği gibi, itirazlara konu diploma, noter onaylı olup, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak "Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve 2 örnek verildiğini onaylarım." şeklinde noter tasdikini içerdiği görülmektedir.”