Financial Times: Türkiye'nin Rusya'ya ihracatındaki artış, Batı'yı kaygılandırıyor

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12 dakika önce

Financial Times, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının son üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 arttığını ve bu durumun Batılı ülkeleri kaygılandırdığını yazdı.

Gazetenin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlediği ihracat verilerine göre, Mayıs-Temmuz döneminde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2 milyar doları aştı.

Sadece Temmuz ayında ise Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75 artışla 730 milyon dolara yükseldi.

Rusya'nın Temmuz ayında Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı geçen yıla göre yüzde 2,6'dan yüzde 3,9'a yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri, Rusya'ya yapılan ihracattaki artışta tekstil, elektrik ve mobilya ile birlikte kimyasallar, yaş meyve sebze ve diğer gıda ürünlerinin başı çektiğini gösteriyor.

Financial Times'taki haberde, "Ticaret hacmi, Türkiye'nin Rusya'dan enerji ağırlıklı ithalatı karşısında nispeten küçük kalsa da, iki ülke arasında artan ticaret Ankara ile Moskova arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleşmesinden endişe duyan Batılı yetkilileri rahatsız edecek gibi görünüyor” yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan iki Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, üye devletlerin Türkiye'nin Rusya ile artan ticaretinin, Avrupa'yla ticaretin yerini alması ihtimali nedeniyle giderek daha fazla tedirgin olduklarını söyledi.

Yetkililerden biri "İzliyoruz. Bu hoş değil ve AB tarafından iyi algılanmıyor. Rahatsız edici" yorumunu yaptı.

Financial Times, bazı AB ülkelerinin Türkiye'den, Rusya'yla ilişkisi hakkında bilgi istediğini yazdı.

Gazeteye göre "Batılı yetkililer Ankara'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Putin'i cezalandırmaya yönelik önlemleri benimsemeyeceğini büyük ölçüde kabul etti”. Türk Lirası'nın dolar karşısında bu yıl yüzde 25 değer kaybetmesi ve bu nedenle Türkiye’de üretilen ürünlerin nispeten ucuzlaması da ihracatın artmasında rol oynamış olabilir.

Türkiye Ticaret Bakanlığı’ndan bir sözcü gazeteye yaptığı açıklamada, Rusya ile ticaret hacminde "dikkate değer bir değişiklik olmadığını" söyledi ancak detay vermedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, son üç ayda Rusya ile deniz yoluyla yapılan otomativ ticaretinde yılın ilk dört ayına kıyasla yüzde 58'lik bir artışın, açık denizde "Türkiye'nin liderliğini" gösterdiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın tatil beldesi Soçi'de bir araya gelmiş, görüşme 4 saat sürmüştü.

Görüşme sonrası, enerji ve ticaret alanında işbirliğinin artırılacağı açıklanmıştı.

Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya uygulanan AB yaptırımları; ileri teknoloji elektronik ve yazılım, makine ve ulaşım ekipmanları, petrol rafinerisi, enerji, havacılık ve uzay endüstrileri tarafından kullanılan mal ve teknolojilerin ihracatına yönelik yasakları içeriyor.

Financial Times, bazı Batılı yetkililerin, Ankara'nın, Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasını, Türk şirketlerin onların yerini doldurması için bir fırsat olarak görmesinden endişe duyduklarını yazdı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Avrupa, Ukrayna'ya karşı saldırganlığına yanıt olarak Rusya ile bağlarını azaltırken, Moskova ile bağları veya etkileşimi artırmak uygun değil" demişti.

Financial Times ise haberinde Türkiye'nin güçlü ve etkili bir NATO üyesi olduğunu ve yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Gazetedeki haber şu satırlarla noktalandı:

"Batılı yetkililer, Birleşmiş Milletler’in aracılık ettiği Ukrayna'nın deniz yoluyla tahıl ihracatını yeniden başlatmasına izin veren son anlaşmanın gösterdiği gibi, Erdoğan'ın Putin ile müzakere kabiliyetinin değerli olduğunu kabul ediyor."