Elon Musk, Twitter davası nedeniyle 6,9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

10 Ağustos 2022, 09:46 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Peter Hoskins | Ekonomi Muhabiri

Kaynak, Reuters

Tesla yöneticisi Elon Musk, şirketteki 6,9 milyar dolarlık hissesini sattı.

Satış geçen haftaki yıllık hissedarlar toplantısının ardından gerçekleşti.

Musk, Twitter’ın açtığı dava sonucu şirketi satın almak zorunda kalması ihtimali nedeniyle bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daha önce Twitter’ı almak için girişimlerde bulunan Musk, bundan vazgeçmesi üzerine Twitter tarafından bir dava açılmıştı.

Musk’ın satışları 5, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti.

Twitter’da bir kullanıcının “Satışları bitirdin mi?” sorusuna “Evet” diye yanıt veren Musk, düşük bir ihtimal olarak görse de, sosyal medya platformunu satın almak zorunda kalması durumunda Tesla hisselerini acilen elden çıkarmaktansa önceden satış yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Başka bir kullanıcının sorusuna da yanıt veren Musk, Twitter’ı satın almak zorunda kalmazsa tekrar Tesla hissesi alabileceğini belirtti.

Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, Twitter’ı sahte hesaplar konusunda yeterli bilgi vermemekle suçlayarak alımdan vazgeçmişti.

Twitter’ın hissedarları ise Nisan-Temmuz döneminde anlaşma için 33 milyon dolar harcadığını duyurmuş ve Musk’ın, anlaşıldığı üzere hisse başına 54,20 dolardan şirketi satın almak zorunda kalması için bir dava açmıştı.

İlk duruşma Ekim’de görülecek.