AB’den Facebook’un sahibi Meta'ya 1,2 milyar euro ceza: ‘Gizlilik kurallarını ihlal etti’

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



bir saat önce

Facebook'un ana şirketi Meta, veri aktarımında gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) talimatı üzerine 1,2 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Şu ana kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek para cezasının gerekçesi olarak, Avrupalı Facebook kullanıcılarının verilerinin ABD'deki sunuculara aktarılması gösterildi.

Ceza, EDPB’nin 13 Nisan 2023 tarihli “bağlayıcı anlaşmazlık çözümü” kararı uyarınca, İrlanda Veri Koruma Kurumu (IE DPA) tarafından verildi.

İrlanda Veri Koruma Kurumu, Facebook uygulamaları nedeniyle Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) hakkında soruşturma başlatmıştı.

Brüksel’deki kurul, 13 Nisan 2023 tarihli bağlayıcı kararında, IE DPA'ya taslak kararında değişiklik yapması ve Meta IE'ye para cezası uygulanması talimatını verdi.

Meta, 16 Temmuz 2020'den bu yana Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini standart sözleşme hükümlerine dayanarak ABD'ye aktarıyordu.

AB Veri Koruma Kurulu, ABD merkezli şirketi, veri aktarımının Avrupa gizlilik kurallarını ihlal ettiği konusunda da uyardı. Meta’dan veri aktarımını 5 içinde durdurması istendi .

AB veri güvenliği makamları, Avrupalı kullanıcıların verilerinin ABD istihbarat servislerinin eline geçmesinden endişe ediyor.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yasal düzenlemeler, Avrupa vatandaşlarının kişisel verilerinin birlik dışına aktarılması durumunda da, korunmaya devam etmesini güvence altına alıyor.

EDPB Başkanı Andrea Jelinek, “Meta IE'nin ihlalinin sistematik, tekrarlayan ve sürekli aktarımlar nedeniyle çok ciddi olduğunu tespit ettiklerini” söyledi.

Jelinek, “Facebook'un Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı var. Bu nedenle aktarılan kişisel verilerin hacmi çok büyük. Benzeri görülmemiş para cezası, kuruluşlara ciddi ihlallerin geniş kapsamlı sonuçları olduğuna dair güçlü bir mesajdır” dedi.

Meta CEO'su Nick Clegg, AB’nin talimatıyla verilen para cezasının “haksız ve gereksiz” olduğunu savunarak, karar itiraz edeceklerini bildirdi.

Binlerce şirket ve kuruluşun işlevlerini sürdürebilmesinin, AB ile ABD arasındaki veri aktarımlarına bağlı olduğunu söyleyen Clegg, önümüzdeki 5 ay içinde güvenli veri aktarımı için bir çözüm üzerinde çalışacaklarını vurguladı.