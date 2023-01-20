CHP Parti Meclisi’nde alınan kararlar neler, Kılıçdaroğlu hangi mesajları verdi?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara



bir saat önce

Kaynak, Getty Images

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde (PM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ve seçim tarihinin 14 Mayıs’a çekilmesi halinde, ittifak sistemini değiştiren yeni seçim yasasının uygulanıp uygulanamayacağı tartışmaları gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ise Erdoğan’ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir “mağduriyet hikayesi” çıkarmak isteyeceğini belirterek, bu konuda yasal bir girişimde bulunmayacakları mesajı verdiği öğrenildi.

CHP PM, “seçim güvenliği” ve “Altılı Masa çalışmaları” başlıklı gündemle basına kapalı toplandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu toplantı öncesinde ise Altılı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısına ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le, toplantı gündemi için parti genel merkezinde görüştü.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısında, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “seçim güvenliği” konusunda parti olarak yaptıkları çalışmalar ve daha sonra alınacak önlemlere ilişkin sunum yaptı.

Kılıçdaroğlu bilgi verdi: Masada sorun yok

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın 26 Ocak’taki toplantısında, “hükümet programı” olarak da nitelendirilen seçim bildirgesine son şeklinin verileceğini anlattı. Geniş katılımlı bir toplantıyla bu çalışmaların kamuoyuna duyurulacağını belirten CHP lideri, 30 Ocak’ta da ATO Congressium salonunda tanıtım toplantısının yapılacağını bildirdi.

Toplantıda adaylık tartışmalarının gündeme gelmediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu, “masada sorun yok, her şey planlandığı gibi gidiyor” mesajı verdi.

Toplantıda söz alan bazı PM üyeleri, “Altılı Masa sürecini yürütme konusunda PM olarak sonuna kadar destek olacaklarını” ifade etti.

İYİ Parti ile 'ittifak' çalışılacak

Kılıçdaroğlu, ittifak veya adaylık konusunda PM’den herhangi bir yetki istemedi. Akşener’le olumlu bir görüşme yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı konusunda İYİ Parti ile ortak bir çalışma yapılacağı bilgisini paylaştı.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre iki partiden görevlendirilecek isimler, simülasyonlar üzerinden en çok milletvekili çıkarılabilecek ittifak seçenekleri ile ilgili çalışma yürütecek.

Erdoğan’ın adaylığı ve yeni seçim yasası tartışması

Toplantıda, seçimlerin 14 Mayıs’a alınma hazırlığı da ele alındı. Bazı PM üyeleri, Erdoğan’ın seçim kararı alması halinde, yeniden aday olamayacağı, parti tabanından da bunun daha çok dile getirilmesi veya yargıya taşınması yolunda talepler olduğu görüşünü dile getirdiler.

Bazı PM üyeleri de seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde ittifak sistemini değiştiren yeni seçim yasasının uygulanamayacağı tartışmalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir “mağduriyet hikayesi” çıkarmak isteyeceğini, kendilerinin ise Erdoğan’ı sandıkta yenmek istediğini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Adaylığı hukuk dışı olabilir. Ama biz buna karşı çıktığımızda, yeni bir mağduriyet hikayesi yaratmak isteyecektir” değerlendirmesinde bulundu.