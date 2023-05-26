HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Ahmet Türk, Diyarbakır'da seçmenlere çağrı yaptı: 'Sandığa gidin, Kılıçdaroğlu'na oy verin'

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır



26 Mayıs 2023, 13:30 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti (YSP) ve HDP yöneticileri ile YSP milletvekilleri Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya geldi. HDP ve YSP yetkilileri, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi halka "Sandığa gidin, Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısı yaptı.

Pervin Buldan, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin Yeşil Sol ve muhalefet bloğu için çok eşit şartlarda, demokratik bir ortamda yapılmadığını ve Cumhur İttifakı’nın devletin bütün imkanlarını kullandığını söyledi.

Buldan, ''Yeşil Sol Parti olarak bütün bu engellemelere rağmen bir başarı elde ettiklerini, Yeşil Sol'un bölgede oylarını koruduğunu söyledi.

Dün Ankara'da yapılan çağrıyı yineleyen Buldan, ''Bugün bir kez daha Diyarbakır’dan, özellikle bölgeden ikinci tura dair önemli sonuçların çıkacağını düşünerek bunu ifade ediyorum. Diyarbakır halkına bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz. İkinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim, birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı ikinci turda da gösterelim. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor'' dedi.

Buldan, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek tarihi bir seçim" yapılacağını, bu seçimin "faşizm ile demokrasi arasında bir referandum" olacağını söyledi.

Buldan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanması halinde, Türkiye toplumunun nefessiz kalacağını savundu.

HDP Eş Genel Başkanı ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve dağılan ATA İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın birçok hamleyi bozmak için her iki ittifaka girdiklerini iddia etti, ''Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemlerini dikkate almıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun bu protokolden önce söylediklerini esas alıyoruz'' dedi.

Pervin Buldan: Erdoğan kaybederse, demokratik yollar açılır

''Son yıllarda AKP iktidarının MHP ile birlikte Türkiye'yi nefessiz bıraktığını biliyoruz. Her türlü hukuksuzluğun, düşmanlığın, baskı ve şiddetin bu ülkede yaratıldığını, demokrasinin kırıntılarının bile kalmadığı bir ülke yaratıldığını hepimiz gördük” diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir Kürt düşmanlığı var. Aynı zamanda bir kadın düşmanlığı var, bir barış düşmanlığı var. Bütün bunların bitmesi, Türkiye’nin rahat bir nefes alması için de Erdoğan kaybetmelidir bu seçimlerde''

Buldan, Erdoğan'ın kaybetmesiyle demokratik yolların açılabileceğine inandığını vurguladı, ''Erdoğan’ın tekrar kazanmasının çıkaracağı fermanlar Türkiye açısından felaket olacaktır'' diye konuştu.

Ahmet Türk: Kürtsüz bir siyaset yürüyemez

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken yerine kayyum atanan Ahmet Türk de kayyumlarla ilgili tartışmalara değindi ve ''Esas aldığımız şey Millet İttifakı'nın kayyumlarla ilgili tavrıdır, Özdağ ile yapılan görüşmeden önce yapılan açıklamalardır. Özdağ ile imzalanan kayyumla ilgili protokolün benim için anlamı yok'' dedi.

Ahmet Türk, yerel yönetimlerdeki birçok arkadaşı hakkında, belediye başkanı seçilmeleri sonrası dava açıldığını, bu kişilerin birçoğunun itirafçı beyanlarına dayalı yargı kararları ile haksız yere tutuklandığını söyledi.

Türk, ''Biri suç işlemişse elbette ki onun bedelini öder ama ayak oyunları, Bizans oyunları, itirafçı beyanları ile yerel yönetimleri tehdit eden yargı kararlarına ve kim olursa olsun Kürt halkına karşı oyun oynayanlar karşı olacağız” dedi.

Son dönemlerde milliyetçi tartışmaların Kürt halkında kırgınlık yarattığını belirten Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili Halkımız, iki seçenekle karşı karşıyayız: Ya faşizme destek vereceğiz ya da onun karşısında en azından halkımızın nefes alabileceği bir seçeneğe destek vereceğiz. Bu iki seçenekten biri Kılıçdaroğludur ve biz tercihimizi Kılıçdaroğlu’ndan yana yapacağız.

"Son dönemlerdeki milliyetçi söylemler nedeniyle halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz, bu kırgınlığı biz de yaşıyoruz. Ama oyuna gelmemek lazım. Bu seçimlerde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım. Halkımız, gençlerimiz oyuna gelmesin, Kürtsüz bir siyasetin yürümeyeceğini söylüyoruz ve sandığa gidin gücünüzü gösterin.”

Kaynak, Zafer Partisi

'Kayyum' tartışması

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çaramba günü imzaladığı protokoldeki "kayyum" maddesine tepki gösteren HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini çekip çekmeyeceği merak ediliyordu.

Zira yedi maddelik protokolde belediyelere kayyum atanmasına dair dördüncü maddede, şu ifadeler yer almıştı:

“Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.”

Millet İttifakı’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nde ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği yönünde ifadeler yer alıyordu.

Protokolü eleştiren HDP'den konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı protokoldeki ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur” denilmişti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın dün Ankara'da yaptıkları basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da destek vereceklerini açıklamıştı.