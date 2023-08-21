Ekvador seçimlerinde, öldürülen başkan adayının yerine geçen solcu lider Luisa Gonzalez önde

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Luisa Gonzalez

Yazan, Katy Watson, Quito & Jaroslav Lukiv, Londra

Unvan, BBC News

30 dakika önce

Ekvador'da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 80'i sayıldı. Seçim kurulunun açıklamasına göre solcu lider Luisa Gonzalez yüzde 33 oyla önde. Onu yüzde 24 oyla iş insanı Daniel Noboa takip ediyor.

Seçimleri önde bitiren iki aday 15 Ekim'deki ikinci turda yarışacak.

Pazar günkü ilk tur seçimlerinde 100 bin polis ve asker güvenlik için görevledirildi.

Mevcut muhafazakar başkan Guillermo Lasso'nun görevden alınmamak için parlamentoyu feshetmesinin ardından erken seçim yapılmasına karar verilmişti.

Seçilen aday, 26 Ekim'de, sadece Lasso'nun görev süresi dolana kadarki 18 ay boyunca kalmak üzere başkanlık koltuğuna oturacak.

Siyasi şiddet endişesi yaşayan Ekvadorlular için Pazar gününün barışçıl geçmesi mutluluk verici.

Ülkede pandemi sonrası uyuşturucu ticaretinin hız kazanmasıyla güvenlik endişeleri artmıştı.

Başkan adayı olan Fernando Villavicencio 9 Ağustos'ta seçim mitingi sırasında öldürülmüş, yerine partisinden 45 yaşındaki Andrea Gonzalez aday olmuştu. Bu, seçim öncesi yaşanan tek vurulma olayı değildi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Daniel Noboa (ortada), Gonzalez'le birlikte başkanlık seçimlerinin ikinci turunda yarışması muhtemel adaylardan biri.

Şu an Belçika'da bulunan solcu eski başkan Rafael Correa'nın halefi olan Gonzalez, başkan adayı sekiz siyasetçinin kesin favorisi olarak görülüyordu ancak Villavicencio'nun öldürülmesiyle ne olacağını öngörmek zorlaştı.

Gonzalez, ekonomik krizden çok kötü etkilenen Ekvadorlulara sosyal hizmet vaadinde bulunuyor.

Ancak seçmenler siyasi olarak ikiye ayrılıyor.

İktidardayken yoksulluğu bitiren ancak yolsuzluk skandallarına karışan Correa'nın etkileri devam ediyor.

Onun Ekvador'daki etkisine son vermek isteyenler, 35 yaşındaki piyasa yanlısı aday Daniel Noboa'yı destekleyecek.

Ekvadorluları birleştiren tek nokta barış ve güvenlik. Herkes ikinci turdan önce barışçıl bir kampanya süreci yaşanmasını umuyor.

Villavicencio, yolsuzluk dosyalarını ve organize suçla resmi yetkililer arasındaki bağlantıları ortaya çıkaran bir gazeteciydi. Öldürülmeden önce Villaviencio ve ekibi uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edilmişti.