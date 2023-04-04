ABD, Suriye'de düzenlediği saldırıda IŞİD'in üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü açıkladı

Reuters

Kaynak, Reuters

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, IŞİD'in üst düzey liderlerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürdüğünü açıkladı. Amerikalı yetkililere göre el-Ceburi, Avrupa'da saldırılar planlanmasından sorumluydu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD liderinin Salı günü öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM, saldırının nerede düzenlendiği ile ilgili olarak ise bilgi vermedi.

Yapılan açıklamada, "El-Ceburi'nin ölümü, IŞİD'in saldırılar planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, IŞİD'in hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgeleirnde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" belirtildi.

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El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi.

Saldırıda ölen sivil olmadığı açıklandı.

Suriye'den ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.