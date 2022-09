Roger Waters'ın Polonya konserleri Ukrayna açıklamaları yüzünden iptal edildi

46 dakika önce

Şu anda ABD'de turnede olan Waters ise Facebook'tan bir açıklamayla yanıt verip, Pink Floyd klasiklerinden Another Brick in the Wall şarkısının sözlerine atfen "Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone (Çocukları rahat bırak)" diyerek yanıt verdi.