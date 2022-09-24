Hollanda’nın en dindar kentinde ilk eşcinsel onur yürüyüşü: 'Halkı incitmemek için' yürüyüşte çıplaklık yok

22 dakika önce

Yusuf Özkan - Lahey

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Hollanda’da aşırı muhafazakar yapısıyla bilinen Ede kentinde ilk kez eşcinsel onur yürüyüşü düzenleniyor.

Ede, Hollanda'nın güneyinden kuzeyine doğru bir kemer şeklinde uzanan ve 'İncil kuşağı' olarak adlandırılan aşırı muhafazakar Kalvinist Protestanların yaşadığı bölgedeki en büyük kentlerden biri.

Yürüyüş sırasında "Ede halkını incitmemek ve kışkırtmamak için" çıplak görüntülere yer verilmeyecek ve kentin muhafazakar yapısıyla uyumlu bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Dini yapının belediye yönetimini de etkilediği kentin sakinleri, eşcinsel hakları, kürtaj ve ötanazi gibi uygulamalar konusunda katı karşı duruşlarıyla biliniyor.

Bu nedenle, ilk kez düzenlenen eşcinsel onur yürüyüşü, Hollanda’daki LGBTİ+ hareket için büyük önem taşıyor.

Yürüyüşü düzenleyen 14 kişilik ekipte yer alan 18 yaşındaki Beau Bekker, etkinliğinin amacının, halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor.

Ancak Ede'deki yürüyüş, dünyaca ünlü "Pride Amsterdam" ve diğer etkinliklerden biraz farklı olacak.

Bölgenin muhafazakar yapısı nedeniyle, coşkulu eğlence ve kostümler yerine daha sade ve bilgilendirici bir onur yürüyüşü olacak.

Yürüyüş sonrası film akşamı, güzellik atölyesi, bilgi pazarı ve konferanslardan oluşan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Onur yürüyüşü ve sonrasındaki etkinliklerde, kentin dini yapısına uygun bir program izlenecek. Konferanslarda, "Eşcinsellik terapisini suç haline getirmenin önemi" ve "Ebeveynlerin LGBTİ+ çocukları nasıl destekleyebileceği" gibi konular ele alınacak.

Etkinliği düzenleyen Beau Bekker, kamu yayıncısı NOS'a, yürüyüşün, bölgenin ağırlıklı olarak dindar ve muhafazakar karakteriyle uyumlu olacağını söylüyor.

"Dindarlık ve LGBTİ+ bir arada olamaz' anlayışı yanlış"

Onur yürüyüşü deyinde insanların aklına ilk olarak Amsterdam'daki yarı çıplak insanların dans ettiği tekne geçit töreninin görüntüsünü geldiğini belirten Beau Bekker, "Bunu reddetmiyoruz. Ancak bu görüntü Ede'deki birçok sakine kışkırtıcı geldiği için farklı bir yaklaşım seçiyoruz. Dini toplulukla farklı deneyimlere yer bırakacak bir diyaloga girmek istiyoruz” diye konuşuyor.

Bakker'e göre etkinliğin amacı, halkla diyalog kurarak Ede'deki LGBTİ+ bireylerin kabulünü sağlamak.

LGBTİ+ birey olarak bu kentte yaşamanın kolay olmadığının vurgulayan Bekker, "Oldukça muhafazakar bir topluluk. Sokakta eşinizle el ele yürürseniz veya belirli bir şekilde giyinirseniz, bakışlarla taciz edilir, hatta azarlanırsınız" diyor.

Kent sakinlerinden Esther van Vliet'e göre, Ede'de LGBTİ + bireylere yönelik sokaktaki ayrımcılığın yanı sıra, dışlanmak da önemli bir sorun.

Van Vliet, 29 yaşında cinsel yönelimi nedeniyle Protestan toplumundan dışlanmış. Şu anda 43 yaşında olan Esther van Vliet, bunun ne kadar zor ve savunmasız bir durum olduğunu anlatıyor.

Van Vliet, onur yürüyüşü ve diğer etkinliklerin önyargıları dağıtmasını ve insanların birbirleriyle konuşmaya başlamasını sağlamasını umuyor.