AB ülkeleri, Rusya vatandaşlarının seyahatlerini zorlaştırdı

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31 Ağustos 2022, 19:29 +03 Güncelleme 17 dakika önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Rusya ile 2007’de imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştığını ve bunun Rusya vatandaşlarının AB'ye girmesini daha zor ve maliyetli hale getireceğini söyledi.

Prag'da iki gün süren dışişleri bakanları toplantısının bitiminde Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Josep Borell, "Avrupa Birliği-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının tamamen askıya alınması konusunda anlaştık" dedi ve şöyle devam etti:

“Bu, AB tarafından verilen yeni vize sayısını önemli ölçüde azaltacak. Vize almak daha zor olacak, daha uzun sürecek."

Reuters diplomatların, üye ülkeler bu konuda bölünmüş olduğu için, AB bakanlarının Ruslara yönelik kapsamlı bir seyahat yasağı konusunda hemen anlaşamayacaklarını söylediklerini yazdı.

Sınır geçişlerinde artış

Borrell, Temmuz ortasından bu yana Rusya'dan komşu ülkelere yapılan sınır geçişlerinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

Borrell, “Bu, komşu ülkeler için bir güvenlik riski haline geldi” dedi ve ekledi:

“Buna ek olarak, birçok Rus'un Ukrayna'da savaş yokmuş gibi eğlence ve alışveriş için seyahat ettiğini gördük.”

Toplantı öncesinde, daha sıkı önlemler alınmasını isteyen Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya, toplu bir yasak kararı alamaması halinde, Rus turistlerin kendi ülkelerine girişlerini engelleyebileceklerini belirtmişlerdi.

Prag’daki toplantıya katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, anlaşmanın mevcut halini “yarım kalmış bir önlem” olarak niteledi.

Kuleba “Avrupa’da barış dönemi bitti, bu yüzden yarım kalmış önlemlerin de dönemi bitmeli” dedi ve ekledi: