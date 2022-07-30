TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve İSO Başkanı arasında stokçuluk tartışması yaşandı

Kaynak, İSO

30 Temmuz 2022, 11:12 +03 Güncelleme 49 dakika önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ile sanayicileri stokçuluk yapmakla suçlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında tartışma yaşandı.

“Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor” diyen Kavcıoğlu’na tepki gösteren Bahçıvan, “Bunları çok tehlikeli ithamlar olarak görüyorum” dedi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Bahçıvan, “Kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayiciyi itham altına alırsak Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz” diye konuştu.

Dünya gazetesine göre de Cuma günü düzenlenen toplantıda sanayiciler finansmana erişim sorununa dikkat çekti, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise yatırım için verilen kredinin dövize gittiği eleştirisinde bulundu.

Stokçuluk, uzun zamandır Türkiye ekonomisinin tartışılan konularından biri.

Ekonomistler, yükselen enflasyona ve değer kaybeden Türk Lirası’na karşı kendilerini korumak için tüketicilerin ve üreticilerin stok yapma yolunu seçtiğini kaydediyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükselen fiyatlar yüzünden stokçuları suçlayarak gerekli önlemlerin alındığı ve alınacağı uyarısında bulunuyor.

“Stok üretimin akışını sağlamak için”

İstanbul Sanayi Odası toplantısında sanayicileri ucuz kredi alıp stokçuluk yapmakla suçlayan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Geçen sene bu kadar stok yapmamış sanayici bu sene neden bu kadar stok yapmış? Ucuz kredi buluyor. Ucuz maliyetle piyasaya verecekken kur artacak diye stok yapıyor, başka şekilde fiyatları şişirerek kendi kendimize zarar veriyoruz” dedi.

Kavcıoğlu ayrıca sanayicilerin de dövizlerini bozdurması ve stoklarını azaltması gerektiğini dile getirdi.

Bu sözlere itiraz eden İSO Başkanı Bahçıvan ise, “Döviz tarafında varım ama stok tarafında yokum” dedi.

Bahçıvan, “Bilançosunda stok taşıyan, kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayiciyi itham altına alırsak Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz.” dedi.

Bu ifadelerin ardından taraflar karşılıklı olarak konuşurken, Kavcıoğlu “İtham yok” dedi.

Hammadde maliyetlerinin yurt dışında düşmeye başladığını söyleyen Kavcıoğlu’na Bahçıvan bu kez, “Hiçbir Türk sanayicisi iddia ediyorum ki bilançosundaki envanterindeki stoğu piyasayı istismar etmek için kullanmamaktadır” dedi.

Bahçıvan, sanayicinin yaptığı stoğun üretimin akışı için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tartışma, Kavcıoğlu’nun katıldığı İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında gerçekleşti.