Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay yüzeyinden ilk görüntüleri yolladı

Kaynak, ISRO Fotoğraf altı yazısı, Chandrayaan-3'ün gönderdiği ilk fotoğraflarda, uzay aracı Ay'a yaklaştıkça yüzeydeki kraterler giderek daha büyük olarak görülebiliyor.

Yazan, Geeta Pandey

Unvan, BBC, Yeni Delhi

28 dakika önce

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu, geçen Cumartesi günü Ay yörüngesine giren Chandarayaan-3 uzay aracının yolladığı ilk görüntüleri paylaştı.

Fotoğraflarda araç yüzeye yaklaştıkça kraterlerin giderek büyüdüğü görünüyor.

Uzay mekiği, iniş aracı ve bir de yüzeyde dolaşabilecek harici araçtan oluşan Chandrayaan-3'ün 23 Ağustos'da Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

Başarılı olursa, Hindistan, Ay'ın şimdiye kadar çok az incelenmiş güney kutbuna araç indiren ilk ülke olacak.

Hindistan bu misyonuyla aynı zamanda ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran dördüncü ülke ünvanını da alacak.

10 gün kadar Dünya yörüngesinde dönen uzay aracı geçen Salı günü Ay yörüngesine yönlendirildi ve Cumartesi günü başarıyla yörüngeye oturdu.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO), basın açıklamasında Chandrayaan-3'ün "sağlığını" sürekli gözlemlediğini ve aracın iyi durumda olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca bunun ISRO tarafından Ay yörüngesine arka arkaya başarıyla oturtulan üçüncü uzay aracı olduğuna da işaret edildi.

Hindistan'ın Ay macerasında 13. yıl

Hindistan'ın ilk Ay misyonu 2008 yılında yani 13 yıl önce gerçekleşti. Bu misyon sayesinde Ay yüzeyinde su molekülleri keşfedildi ve Ay'ın gündüz saatlerinde bir atmosferi olduğu tespit edildi.

2019'da fırlatılan Chandrayaan-2 de bir mekik, bir iniş aracı ve bir geziciden oluşuyordu. Fakat bu misyon kısmen başarılı olabildi. Mekik Ay yörüngesinde bugün bile dönüyor ama iniş takımı ve harici geziciden oluşan kısım yumuşak iniş yapmayı başaramayarak parçalandı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO'nun başkanı Sreedhara Panicker Somanath inişteki bu başarısız deneyimle ilgili verileri titizlikle incelediklerini ve Chandrayaan-3'te hataları düzeltebilmek için simülasyonlar yaptıklarını söyledi.

3 bin 900 kilo ağırlığındaki Chandrayaan-3 75 milyon dolara maloldu. Vikram adı verilen iniş kısmı 1500 kilo ağırlığında ve içerisinde 26 kiloluk Pragyaan adı verilen harici gezici cihaz var. Pragyaan Sanskritçe bilgelik anlamına geliyor.

Şimdi araç Ay yörüngesine girdi ve bilim insanları roketin hızını yavaş yavaş azaltarak onu Vikram'ın yumuşak iniş yapabilmesine müsait bir noktaya getirecekler.

ISRO "Uzay aracının yörüngesini değiştirip onu Ay'ın kutupları üzerine oturtacak bir dizi manevra planlandı" diyor.

"Bir takım manevralardan sonra, itici kısım yörüngedeyken iniş kısmından ayrılacak. Daha sonra aracın 23 Ağustos günü Ay'ın Güney Kutbu bölgesine yumuşak inişini sağlamak için bir dizi karmaşık hız ayarlama manevraları gerçekleştirilecek."