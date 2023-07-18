İtalya Başbakanı Meloni için 'Faşist ve ırkçı' diyen Placebo'nun solisti Brian Molko hakkında soruşturma açıldı

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28 dakika önce

İngiliz rock grubu Placebo'nun solisti Brian Molko hakkında İtalya'da sahnede Başbakan Giorgia Meloni hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Brian Molko geçen hafta İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi'de Sonic Park Festivali'nde sahne almıştı.

Konserde çekilen ve sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde Molko'nun İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Meloni için İtalyanca "Pislik Georgia Meloni, faşist, ırkçı!" diye bağırdığı görülüyordu.

Meloni, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'da kurulan en sağcı hükümetin başbakanı.

İtalya'da "devlete hakaret etmek" yasalara aykırı ve bu suçu işleyenler 5 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabiliyor.