Fotoğraflarla Rishi Sunak: İngiltere'nin ilk Asya kökenli başbakanı
Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Asya kökenli başbakanı olarak tarihe geçti.
Boris Johnson hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yedi haftalık süre içindeki üçüncü başbakanı oldu.
Sunak, Temmuz ayında Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına katılmıştı ancak partinin üyeleri onu değil, dönemin Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı seçmişti.
Sunak, 45 gün görev yaptıktan sonra istifa eden Truss'ın yerine geçti.
Peki Sunak kim ve ondan neler bekleyebiliriz?
Ailesi Hint olan ve yaşadıkları Doğu Afrika'dan İngiltere'ye gelen Sunak, İngiltere'nin ilk Asya kökenli ve Hindu başbakanı.
Sunak, 1980 yılında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentinde doğdu.
Babası aile hekimi, annesi ise eczacıydı.
Sunak'ın babası bugünün Kenyası'nda doğup büyüdü.
Annesi ise Afrika kıtasının doğusunda, 1961-64 yılları arasında bağımsız devlet olan ve bugün Tanzanya olarak tanınan Tanganika Cumhuriyeti'nde doğdu.
Sunak'ın iki dedesi de Hindistan'ın Pencap eyaletinde doğup, aileleriyle ilk olarak Afrika'nın doğusuna ve daha sonra İngiltere'ye göç etti.
Sunak, 2009 yılında Hindistanlı milyarder ve Infosys adlı teknoloji şirketinin kurucusu N.R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evlendi.
Murthy'nin babası, Hindistan'daki en zengin 10 kişi arasında sıralanıyor.
Sunak ile Murthy'nin Krishna ve Anoushka adlı iki kızı var.
Sunak, 2001-2004 yılları arasında Goldman Sachs'te finansal analist olarak çalıştı ve daha sonra iki yatırım fonunun ortağı oldu.
İngiltere'deki en zengin milletvekillerinden olduğu düşünülen Sunak, varlığıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Nisan ayında eşi Akshata Murphy'nin ülke dışında elde ettiği gelirin vergisini İngiltere'de ödemediği ortaya çıkınca Sunak, ailesinin finansal durumunu açıklamak için baskı gördü.
2015'ten beri Muhafazakar Parti milletvekili olan Sunak, 2018 yılında Theresa May hükümetinde bakan yardımcısı görevine başladı ve daha sonra Boris Johnson hükümetinde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.
Şubat 2020'de Maliye Bakanı görevine gelen Sunak, birkaç hafta sonra başlayan koronavirüs pandemisi boyunca ülke ekonomisini yönetmek zorunda kaldı.
Pandemi sırasında Sunak, en çok ekonominin kapanmasından etkilenen çalışanların maaşlarını ödemek için başlattığı ekonomik destek kampanyasıyla öne çıktı.
Bu kampanya kapsamında 11,6 milyon çalışanın aylık ücretleri ödendi.
Sunak daha sonra yeme-içme ve eğlence sektörüne destek olmak için insanları dışarıda yemek yemeye ve daha çok vakit geçirmeye teşvik eden bir başka kampanya daha başlattı.
Ancak bu kampanya sırasında Covid-19 vakalarında artış yaşanmış olabileceği tespit edildi.
Boris Johnson'ın Temmuz ayında parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etmesinin ardından liderlik yarışına katılan Sunak, Liz Truss'a yenilmişti.
Kampanyası sırasında Sunak en çok ülkenin hızla kötüleşen ekonomisine odaklanmış ve bu doğrultuda bir strateji açıklamıştı.
Sunak, parti içinde en popüler aday olsa da parti üyelerini ikna etmekte başarılı olamadı.
İngiltere hükümetinde son aylarda yaşanan çalkantılar, ülkede giderek kötüleşen hayat pahalılığı ve hala devam eden Ukrayna savaşı sırasında birçok kişi Sunak'ın yeni bir başlangıcı temsil etmesini umuyor.