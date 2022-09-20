H﻿indistan'da kız öğrencilerin duşta görüntülerinin çekildiği söylentileri üzerine bir üniversitede eğitime ara verildi

26 dakika önce

Zoya Mateen | BBC News Delhi

Hindistan’ın Pencab eyaletinde bir üniversitede bir kız öğrencinin diğer kız öğrencilerin banyo yaparken görüntülerini çekip paylaştığı iddiaları üzerine başlayan büyük protestoların ardından bir haftalığına derslere ara verildi.

Çandigar Üniversitesi’ndeki protestolar, Cumartesi günü üniversite kampüsünde ve internette, bazı öğrencilerin videolarının sosyal medyada paylaşıldığı söylentileri üzerine başladı.

Videoyu çeken öğrencinin, bu videoları erkek arkadaşıyla paylaştığı öne sürüldü.

Hem üniversite hem de Pencab polisi bu iddiayı yalanladı.

Polis yetkilileri Pazar günü bu öğrencinin telefonunda sadece kendi videosunu bulduklarını açıkladı.

Ama polis, bu öğrenciyle, erkek arkadaşı ve başka bir erkeğin başkalarının özel fotoğraflarını bu kişilerin rızası olmadan paylaşma suçlamasıyla gözaltına alındıklarını duyurdu.

Bu olay için oluşturulan özel soruşturma ekibine başkanlık eden üst düzey polis yetkilisi Rupinder Bhatti, “Soruşturma devam ediyor ve zanlının telefonu adli incelemeye gönderildi” dedi.

Kaynak, Getty Images

Bhatti, adı açıklanmayan polis yetkililerine dayandırılan ve zanlının telefonunda başka bir kız öğrenciye ait ikinci bir videonun bulunduğunun iddia edildiği gazete haberini de yalanladı.

Öğrenciler, Pazar gecesi taleplerinden bazılarının üniversite yönetimince kabul edilmesi üzerine eylemlerini sonlandırdı.

Ancak olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında ve pek çok doğrulanmamış bilgi ve iddia paylaşılıyor.

Pawan Duggal adlı siber hukuk uzmanı bu olayın, internetten yayılan yanlış bilgiler konusunda üniversiteler ve diğer kurumların karşı karşıya oldukları güçlükleri yansıttığını söyledi.

Duggal, “Pratik bir yaklaşıma ihtiyaç var. Üniversiteleri kapatmak çözüm değil” dedi.

Üniversitedeki öğrenciler BBC’ye, büyük baskı altında olduklarını ve üniversitenin olayı ele alma biçiminden düş kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Üniversitede ne oldu?

Cumartesi akşamı başlayan ve ertesi gün büyüyen protestolar bir anda ülke gündemine oturdu.

BBC, üniversiteden beş kız öğrenciyle konuştu. Öğrencilerden dördü adlarının yazılmasını istemedi.

Bu öğrencilerden biri olan Şikha (adının değiştirilmesini istedi) Cumartesi akşamı bir grup öğrencinin koşarak yurttan dışarı çıktıklarını gördüklerini söyledi.

Panik halinde odasına giren bir arkadaşı, videosu internete yüklenen bir öğrencinin intihar ettiğini duyduğunu söyledi.

Şikha, bunun doğru olup olmadığını anlamak için aşağıya indiklerinde, büyük bir kaos sahnesiyle karşılaştıklarını, bazı kızların çığlık attıklarını ve kalabalığın giderek büyüdüğünü anlattı.

Bir başka arkadaşı komşu binada, banyo yaparken bazı öğrencilerin videolarının çekildiğini söyledi. Protestoları başlatan da bu oldu.

Bunun üzerine üniversite bir açıklama yayımladı ve “Hiçbir öğrencide video bulunmadı. Sadece bir kız öğrencinin erkek arkadaşıyla paylaştığı kişisel videosu var” dedi.

Ama Şikha ve diğer dört öğrenci BBC’ye üniversite ve polisin olayın üzerine örtmeye çalıştığına inandıklarını söyledi.

Protestolar devam ederken internette söylentiler yayılmaya başladı.

Twitter’daki bazı mesajlarda bazı öğrencilerin intihar girişiminde bulundukları öne sürüldü.

Bu mesajlardan birinde sedyeyle ambulansa taşından bir kız öğrencinin görüntüleri paylaşıldı.

Ancak üniversite ve polis, bu kişinin “anksiyete nöbeti” geçirip fenalaştığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Twitter’daki bazı mesajlarda ellerinde olanların bu videoları paylaşmamaları istendi.

Şimdiye kadar elinde video olduğunu söyleyen olmadı. Sosyal medyada da henüz paylaşılan bir video yok.

Sosyal medyada birçok kullanıcı videoları çektiği öne sürülen kız öğrencinin yurt müdürü tarafından azarlanırken çekilen görüntülerini paylaştı.

Duggal, bu olayın internette söylentileri kontrol altına almanın ne kadar zor olduğuna işaret ettiğini belirterek “Halihazırda Hindistan, giderek daha fazla sayıda insanın dijital olarak sürü psikolojisine kapıldığı yeni bir fenomenle karşı karşıya. İnsanlar mahremiyetle ilgili olası sonuçları düşünmeden kişisel veriler paylaşmaya başladı” dedi.

Üniversitede gazetecilik okuyan Toibah Kirmani adlı bir öğrenci, internette birçok doğrulanmamış bilginin dolaşmasının üzücü olduğunu belirterek üniversitenin olayı ele alma biçiminin kaygı verici olduğunu söyledi.

Kirmani, “Yönetim, bizi güvende olduğumuz konusunda temin etmeye çalışmak yerine imajını kurtarma peşinde. İntiharlar olmasa bile insanlar çok kaygılı” diye konuştu.

Şikha, Pazar günü “gizlice videolarının çekilmiş olmasından endişe eden bazı kızların başlarını cam kapılara vurduğunu gördüğünü” söyledi.

Gözaltına alınan öğrenci, Bilgi Teknolojisi Yasası kapsamında “herhangi bir kişinin mahrem alanlarının görüntülerinin çekilmesi ve bunların paylaşılması” suçlaması yöneltildi.